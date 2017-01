Liberan Órdenes de Aprehensión Contra Responsables del Caso DICONSA

Liberan Órdenes de Aprehensión Contra Responsables del Caso DICONSA

* Investigan Contrabando de Productos Hacia Guatemala.

* Hoy hay elecciones de los Comités Comunitarios.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero.- Un agente del Ministerio Público, elementos de la Fiscalía Regional y organismos de Derechos Humanos, vigilarán éste sábado el proceso para elegir a la nueva directiva de los Consejeros Comunitarios de Diconsa.

Se buscará con ello que todo se desarrolle en completa transparencia y que no haya factores externos que pudieran intervenir en las elecciones.

Dos grupos se han disputado en los últimos dos meses los cargos principales de esa directiva. Las diferencias produjeron la toma de las instalaciones de la Unidad Operativa en Tapachula durante casi un mes y que se frenara con ello la distribución de decenas de toneladas de alimentos de la canasta básica.

Así también, marchas, plantones, bloqueos de calles, tomas de edificios públicos y de otro tipo de manifestaciones de protesta por parte de ambos grupos.

Hay, además, acusaciones penales mutuas ante las instancias federales y estatales por diversos delitos, algunos considerados graves.

Eso derivó en varias carpetas de investigación y que un juez liberara las primeras órdenes de aprehensión, aunque se cree que no se harán efectivas en tanto no culminen las elecciones, se den los resultados y asuman el cargo quienes resulten ganadores.

Una de las investigaciones enfoca hacia el tráfico de alimentos subsidiados por parte del Gobierno Federal hacia Guatemala, como el maíz blanco, y la sustitución de otros de origen chino, los cuales se sospecha, son etiquetados en Tapachula como productos nacionales y distribuidos como si fueran de primera calidad.

Se cree que las órdenes de aprehensión van en contra de civiles, así como de servidores públicos que pudieran estar involucrados. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 14, enero, 2017