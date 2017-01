Habitantes Bloquean el Acceso a Colectivas por Subir Precio al Pasaje

Ejidatarios de Salvador Urbina, en protesta por el aumento al pasaje del servicio colectivo, decidieron cerrar el paso a los permisionarios.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- “Logramos bloquear el paso a dos combis colectivas de Transportes ‘Chicharras’ y es por no respetar las medidas adoptadas por las autoridades, de no incrementar el pasaje aprovechándose del gasolinazo”, expresaron habitantes del ejido Salvador Urbina.

La multitud molesta, indicó, “con el aumento de 5 pesos al pasaje nos pega duro a nuestra economía porque la vida en el campo está muy difícil y si no viene una autoridad para llegar a un arreglo detendremos más colectivas, y nos coordinaremos con otros ejidos para lo mismo, porque a todos nos afecta”.

Orlando Barrios Pérez, del comisariado ejidal, subrayó, “en el ejido somos más de 6 mil habitantes y nuestra petición es que se respete el precio anterior del pasaje, si no, continuará el bloqueo de esas unidades colectivas que con su proceder originan ingobernabilidad al estar creando desestabilización en el medio rural”.

Indicó, “el bloqueo inició a las 8 horas, además, esas colectivas de Chicharras invaden ruta, porque la mayoría son de El Edén. De Tapachula a Urbina cobraban 12 pesos y subieron a 17; del ejido El Águila a Tapachula eran 18 pesos y ahora cobran 23. Es injusto, más cuando hay orden oficial de no subir precios.

“La irritación va en aumento porque muchos ya no podemos pagar el pasaje de los niños que van a la escuela, la canasta básica va en aumento, no hay buena cosecha y si el pasaje nos lo aumentan ya no podremos movilizarnos para ir comprar nuestros víveres o salir hacer un trámite a la ciudad”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

