Niño de Secundaria Dispara Contra Maestra y dos Alumnos

*Luego se Dispara en la Boca; Hechos en Monterrey.

Monterrey, N.L.- Nuevo León se convulsionó luego de la balacera de esta mañana en el Colegio Americano del Noreste, en la que un estudiante de secundaria atacó dentro del aula a su maestra y a tres compañeros y luego se disparó en la boca.

El agresor, Federico, de 15 años de edad, fue declarado muerto horas después. Sus padres anunciaron que donarán sus órganos. La profesora Cecilia, así como los niños Ana Cecilia y Luis Fernando, fueron intervenidos quirúrgicamente por lesiones de bala en la cabeza.

Otro chico, Manuel, recibió un impacto en un brazo y fue declarado fuera de peligro.

Ana Cecilia quien, recibió un tiro en el rostro, fue operada y ya se recupera. Podría ser dada de alta el próximo jueves. La maestra y Luis siguen hasta esta noche, en estado crítico.

Políticos, funcionarios, sicólogos y ciudadanos de todo México se han solidarizado con la sociedad nuevoleonesa.

Pese a la profusión de información relacionada con el hecho ocurrido al sur de esta capital, hasta ahora nadie ha podido explicar qué motivó a Federico a accionar la pistola calibre 22 y lastimar a sus acompañantes de aula.

El desconcierto ha llevado a todas las partes a pedir que se reactive la polémica “Operación Mochila”, un operativo generalizado en las escuelas de la entidad, empleado en años pasados, pero con resultados limitados. Fue retirado por inconformidad de los padres de familia y de algunos sectores de la sociedad que lo consideraban violatorio de los derechos del menor.

Lo que hasta ahora se sabe es que el chico tenía una personalidad inestable.

“Lo vieron en redes sociales”: vocero

Aldo Fasci Zuazua, vocero de seguridad del estado, reveló minutos después de la tragedia, que el adolescente era sometido a un tratamiento siquiátrico, relacionado con la depresión y que tenía acompañamiento.

Sin embargo, reconoció que, de acuerdo a lo que revelaron sus padres y maestros, nada indicaba que incurriera en un acto extremadamente violento, como el que cometió al interior del aula del plantel particular, ubicado en la colonia Paseo Residencial.

Como posibilidad, aventuró que hubiera sido influenciado por redes sociales.

“Debemos tener más cuidado en lo que portan y con quién se juntan, los muchachos. Porque tienen acceso a todo en las redes sociales. Esto es producto, sin duda, de lo que vieron en redes sociales en otros países”, dijo.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón ofreció una conferencia de prensa por la tarde, pero su intercambio con los medios fue de escasos minutos.

Aunque se mostró apesadumbrado y solidario, no tenía mucho qué decir, además de lo que ya habían revelado otras fuentes oficiales.

“Estos hechos nos ponen a todos en la preocupación y además también en la angustia de qué está pasando como sociedad, en donde un joven de escasa edad se atreve a quitarle la vida o dañar a sus compañeros. ¿Qué estamos haciendo los padres de familia, por qué nuestras familias están en esa condición?”

Añadió: “Hoy creo que tenemos que ser mucho más estrictos. Los hechos, estos y otros, que hemos tenido, creo que nos deben de poner a los padres de familia a reflexionar si hemos sido demasiado estrictos o no con nuestros hijos. No hay ni habrá ningún programa, ninguna acción que sea tan fuerte como debe ser tan fuerte la disciplina que los padres empecemos a trabajar con nuestros hijos”.

Rodríguez Calderón dijo que analizaría con la Comisión Estatal de Derechos Humanos el reforzamiento de la revisión de las mochilas, bolsas y maletines en los que los alumnos llevan libros y útiles a los planteles educativos, acción que ya se hace de manera aleatoria, pero de la que prácticamente nadie tiene conocimiento. apro

Esta nota fue publicada el día: 19, enero, 2017