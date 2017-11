Solicita en Tribuna Reubicar Juzgados Mixtos al CEFERESO de Villa Comaltitlán

*Por Seguridad de la Costa y Frontera: EZM

Ciudad de México; 13 de Noviembre del 2017.- En punto de acuerdo con fecha 31 de Octubre, el diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Enrique Zamora Morlet, exhortó al Consejo de Judicatura Federal (CJF) para que lleve a cabo las gestiones necesarias para reubicar los Juzgados Mixtos, Primero y Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito del centro de Tapachula, Chiapas al CEFERESO No. 15 de Villa Comaltitlán.

El legislador chiapaneco afirmó que desde la apertura del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 15, la presencia de personas provenientes del norte del país ha incrementado en los municipios de la Costa y frontera de Chiapas, causando incertidumbre entre la población, ya que esto ha venido acompañado con un aumento de hechos delictivos, sobre todo en Tapachula.

“Esto es un reclamo no solo de un legislador que se encuentra preocupado por la inseguridad en los municipios de la Costa, sino de Cámaras empresariales, colegiados, asociaciones civiles y población en general (…) La reubicación de estos juzgados traerá mayor certeza de seguridad para nuestros habitantes que se encuentran preocupados por su municipio”, enfatizó.

Añadió que los Juzgados Mixtos, Primero y Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito, es un sitio en donde los reos de dicho penal son trasladados para rendir sus declaraciones y seguir con su proceso judicial, sin embargo ha provocado el asentamiento de familiares, socios, amigos o trabajadores de los reos en Tapachula para estar más cerca de ellos, causando miedo e incertidumbre en la población.

Destacó que el gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, desde un principio se opuso a la construcción del CEFERESO de Villa Comaltitlán, así como también su puesta en marcha en Septiembre del 2015, sumándose a la lucha de Cámaras empresariales, asociaciones civiles y sociedad en general.

Finalmente, Zamora Morlet recalcó que la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, articulo 81, fracción VI, exhortó al CJF para que lleve a cabo las gestiones necesarias para que esta reubicación se dé lo más pronto posible a las instalaciones del CEFERESO No. 15 en Villa Comaltitlán. Comunicado de Prensa