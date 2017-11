Aumentan Delitos Contra Migrantes Perpetrados por Maras en la Frontera Sur

*Con Grupo Piloto Buscan Prevenir Hechos de Violencia.

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre.- Tapachula no solo se ha convertido en un punto de cruce y de paso de miles de migrantes centroamericanos, sino también de otras nacionalidades, quienes por su condición son más susceptibles a sufrir actos violentos por los diversos grupos delincuenciales que operan en la región.

Ante este panorama, autoridades de los tres niveles de Gobierno integrantes del Grupo Piloto para la Prevención de Violencia en Migrantes, sostuvieron una reunión en Tapachula para evaluar las estrategias y conocer la intensidad con que se presentan los ilícitos contra este sector vulnerable, en la frontera sur.

El director de Planeación Estratégica y Prevención Social de la Segob, Luis Herrera Lasso, dio a conocer que, según los reportes de las mesas de trabajo, se han logrado conocer que los delitos sufridos por los migrantes son generados por grupos de pandillas que tratan de apoderarse del control en la zona.

Existe una serie de condiciones que afectan a los migrantes que no guardan relación alguna con bandas de la delincuencia organizada, dijo, sino con los grupos de maras que tienen una importante presencia al enrolarse en el tráfico de drogas.

Muchos de los pandilleros salen de sus países de origen, principalmente del Triángulo del Norte de Centroamérica, señaló, y someten a los migrantes durante su ruta hacia el centro del país, se aprovechan de que este grupo trata de esconderse de las autoridades y por ende difícilmente presentarán sus denuncias formales, por lo que los ilícitos quedarán sin ser investigados.

El funcionario detalló que los principales ilícitos de los que son víctimas los migrantes son la extorsión, el robo y la trata, sobre todo porque este sector trae recursos para avanzar hacia el norte del país, y a pesar de lo difícil de acceder a los Estados Unidos, el flujo continúa. Agencia Intermedios

Nota de la Redacción: Cabe aclarar que las autoridades deben empezar por hacer una limpia de este tipo de pandillas en las colonias populares y donde mayor incidencia del delito ocurre, estas pandillas que no son mexicanas sino extranjeras que vienen huyendo asentándose y perjudicando a la región, además de darla mala reputación. Sirve de mucho o de nada las reuniones de las diversas corporaciones policiacas, ya que no se ve resultado alguno.