Instala Inifech y SNTE Mesas de Trabajo Para Escuelas Afectadas por Terremoto

Se atienden cientos de instituciones educativas de la región

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre.- Autoridades de las tres instancias de Gobierno instalaron este jueves en la ciudad, una mesa de trabajo interinstitucional para atender directamente a los representantes de las instituciones educativas afectadas por el terremoto que tuvo epicentro en Chiapas el pasado 7 de Septiembre.

La reunión estuvo encabezada también por funcionarios del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) y del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Se calcula que en el acto participaron directivos y Comités de padres de familia de alrededor de 400 escuelas de la región.

Ante las afectaciones de los edificios escolares y la inquietud de la sociedad para saber los procedimientos que deben de seguir para la reconstrucción, las autoridades decidieron realizar este vínculo para ultimar el apoyo a los centros educativos.

En la mesa de trabajo, se conoció el estatus de cada centro educativo y se canalizó las necesidades hacia un área de respuesta.

Durante el evento, el delegado de la SEP en Chiapas, Mario Sánchez de Cima, afirmó que existe una coordinación entre los tres niveles de Gobierno para la atención de las escuelas dañadas por el sismo.

Aclaró que el proceso es lento debido a la magnitud de los daños y porque se realiza una verificación minuciosa para que los recursos se apliquen con transparencia.

Respecto al rechazo de las tarjetas del Programa Escuelas al Cien, pidió a los padres y maestros a ponderar el orden, sobre todo porque se trabaja de manera clara en el manejo de los recursos, para que lleguen a los centros escolares que en realidad lo requieren, de acuerdo al tipo de daño que presenten.

Precisó que tan solo en Chiapas, existen 2 mil 294 centros escolares con diversos tipos de daños y 4 con pérdida total y mil 600 con daño menor, por lo que de manera coordinada con otras dependencias, se supervisa que las afectaciones reportadas sean reales y darle prioridad a quien lo necesita.

Las tarjetas de Escuelas al Cien que se reparten en el Estado es única y exclusivamente para atender los centros educativos con daños menores y aquellas con daños severos serán reconstruidas con recursos del Fonden, pero que aún están en espera que el Gobierno Federal libere los recursos, detalló.

Por su parte, Ervin Herrera Estudillo, secretario de la organización 5 de la región Costa Grande del Bloque Democrático de la Sección 7 del magisterio, afirmó que los padres de familia y docentes no van a permitir que se queden escuelas que sufrieron daños por el terremoto del 7 de Septiembre, sin ser atendidas.

Así también, que no aceptarán la entrega de tarjetas con recursos que no alcancen para la reparación de los daños que sufrieron las instituciones educativas.

Cada Director y su Comité de padres de familia, dijo, están dando a conocer las necesidades que tienen en sus escuelas del nivel básico, medio y superior.

La exigencia es, prácticamente, la aplicación de todos los recursos del Fonden para las escuelas dañadas en Tapachula y toda la región Costa Grande, que comprende desde Motozintla hasta el municipio de Unión Juárez, toda vez que en el Estado hay más de tres mil escuelas con afectaciones, de las cuales 500 corresponden a esta región.

En la entrega de tarjetas, supuestamente les iban a depositar una cantidad para resarcir el daño, pero a muchas escuelas ese recurso no les alcanza, “y estamos exigiendo que se atienda como debe ser, porque de seguir dañadas las aulas se pone en riesgo la vida de nuestros alumnos”, señaló. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello/Rodolfo Hernández González.