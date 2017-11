Damnificados de la CDMX Rechazan Créditos Para Reparar o Adquirir Viviendas

* No Permitirán que les Cobren Para Vivir Nuevamente en sus Casas.

Ciudad de México.- A dos meses del sismo del 19 de septiembre, cientos de damnificados de las delegaciones más afectadas rechazan que la reconstrucción esté basada en créditos que favorecen a las inmobiliarias y que hasta la fecha no haya un censo serio que muestre dictámenes reales sobre los daños que tienen sus viviendas.

Es por ello que llevaron a cabo una reunión general con cuatro mesas de trabajo, a fin de establecer un plan de acción inmediato para exigir a la ALDF y al gobierno capitalino que busquen la reconstrucción en la que ayuden a los damnificados y no a las empresas inmobiliarias, porque es inadmisible que los quieran obligar a pagar créditos de viviendas ya estaban pagando o que pagaron por más de 20 años.

Señalaron que van a seguir impidiendo la aprobación de la Ley de Reconstrucción, porque exigen solución tangible apegada al principio de solidaridad.

Reunidos en un salón del SME en la zona de Coapa, vecinos de Tlalpan, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa y Cuauhtémoc coincidieron en que no van a permitir que les cobren para vivir nuevamente en sus casas y por ello “vamos a hacer el trabajo que deberían hacer el gobierno capitalino capitalismo y otras autoridades para una propuesta real de reconstrucción que beneficie a los damnificados”, aseveró Francia Gutiérrez, afectada del multifamiliar Tlalpan. Agencias