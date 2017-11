MVC Destaca Solidaridad y Valentía de las Mujeres en Zonas Afectadas por Sismo

En gira de trabajo por la región Norte del Estado, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó apoyos a las mujeres de los municipios de Ostuacán, Juárez y Pichucalco, en reconocimiento a su valentía y carácter para sacar adelante a sus familias, luego del sismo del pasado 7 de Septiembre.

Ante las mujeres beneficiadas del programa Bienestar Apoyo a Jefas de Familia, el mandatario reconoció la participación de las mujeres en los trabajos de la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Las más solidarias durante esta tragedia que representó el sismo han sido las mujeres. Expreso mi reconocimiento a las mujeres chiapanecas que han sido solidarias y han apoyado y ayudado mucho en estos momentos de contingencia”, manifestó.

Valoró que las mujeres sean el pilar de las familias, ya que con mucho esfuerzo y dedicación sacan adelante a sus hijas e hijos.

“La labor de las mujeres es un trabajo excepcional, sobre todo porque muestran cada día ese sentido humano con sus semejantes. Son un gran ejemplo de voluntad, ya que a pesar de las situaciones complicadas y difíciles no se dejan caer y sacan fuerza para que a sus familias no les falte nada”, aseguró.

Por ello, reiteró Velasco Coello, se continuarán generando esquemas que apoyen a las mujeres para que puedan mejorar su nivel y calidad de vida; así como defender sus derechos, ya que uno de los temas prioritarios de esta administración es combatir la violencia de género.

De esta manera, exhortó a la ciudadanía a trabajar como un solo equipo entre sociedad y Gobierno para fortalecer las tareas enfocadas a combatir y erradicar cualquier expresión de violencia hacia las mujeres.

“Solo no puedo, por eso necesito que trabajemos juntos todas y todos como un solo equipo para erradicar el tema de la violencia contra las mujeres. Vamos a trabajar juntos para garantizar el bienestar de todas las mujeres”, manifestó.

El Gobernador subrayó que su Gobierno trabaja junto a la Federación y los Ayuntamientos para garantizar que las familias recuperen su patrimonio; así como recuperar las escuelas, edificios públicos, comercios y templos.

“No tengan la menor duda que vamos a seguir trabajando muy fuerte para poder rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas por el sismo”, concluyó.

El Gobernador estuvo acompañado por los presidentes municipales de Ostuacán, Víctor Manuel López Jiménez; de Juárez, Carlos Rubén Quevedo Ramos y de Pichucalco, Luis Miguel Pérez Ortiz, entre otros. ICOSO