Anuncia PAN-PRD-MC que van Juntos por la Alcaldía de Tapachula en el 2018

* El PVEM Podría Unirse a Este Proyecto.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre.- Los dirigentes locales de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), confirmaron este martes que en Tapachula irán juntos en una coalición durante el proceso de elecciones del 2018, donde se renovará el Ayuntamiento.

Además dijeron que a ese frente común se podría unir el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y otras instituciones políticas que coincidan con el proyecto de un Chiapas sin fuero, transparencia en la gobernabilidad y referéndum para la ratificación de mandato.

Los presidentes de los Comités Directivos, Gustavo Díaz Caravantes (PRD), Valdemar González García (PAN), y Gustavo Villagrán Ortiz (MC), descartaron definitivamente la posibilidad de aceptar alguna alianza con el Revolucionario Institucional (PRI).

“No podemos unirnos al PRI porque es sinónimo de corrupción. Estamos proponiendo alianzas partidistas, pero con valores y principios. Hoy la sociedad ya no cree en los políticos, porque solamente llegan a robar, y muchos todavía tienen el cinismo de pensar en reelegirse”, coincidieron.

Por eso, insistieron que los ciudadanos deben tener la oportunidad de participar en un referéndum, en el que califiquen la actuación de los políticos para permitirles continuar o revocarles el mandato, pero no en una reelección por que siendo autoridades, serían juez y parte, y tendrían el aparato gubernamental para autoimpulsarse.

Al reunirse con el Foro de Periodistas de la Frontera Sur, indicaron que antes del 13 de Diciembre, o sea en tres semanas como máximo, se consolidará esa coalición para Tapachula ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta, hasta ahora, es que ese frente vaya por la candidatura a Gobernador, Diputados locales y la renovación de los Ayuntamientos, pero de forma total, es decir, que no se separen en ninguna de las opciones, dijeron.

Al igual que en otras regiones del país, como el caso de Michoacán, en donde a esos tres partidos políticos se les unió el PVEM para la contienda del próximo año, en Chiapas hay reuniones para analizar una posibilidad similar.

A nivel nacional, la unión de esos tres partidos políticos para las elecciones del 2018 ha sido denominado “Frente Ciudadano Por México”.

En el caso de Tapachula, hay como antecedente que en los últimos 12 años, la alianza de esos partidos políticos derrotó al PRI en las elecciones locales y estuvo al frente en dos administraciones. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello