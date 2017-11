Exigen Exámenes Antidoping Para Choferes del Transporte Público

* Ante Constantes Accidentes Provocados por los Cafres.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre.- Ante el incremento de accidentes automovilísticos en los que han estado involucrados unidades del servicio público, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Tapachula, hizo un llamado enérgico a la Secretaría de Transporte para que de manera obligatoria se capacite a los conductores, pues no es posible que se exponga de manera constante la vida de los usuarios

El presidente de la Canacintra, Fidel Carlos Gómez López, dio a conocer que el tema del transporte es un tema muy amañado, ya que se ha permitido que personajes se adueñen de las concesiones y estos a su vez contratan a diestra y siniestra a choferes sin antes hacer un estudio minucioso y sin conocer los reglamentos de tránsito, pues deben ser personas capacitadas quienes operen las unidades.

No es posible que la autoridad permita que los choferes transporten a los usuarios peor que “animales”, dijo, por lo que debe se debe aplicar la ley y realizar a todos los conductores del servicio público exámenes antidoping de manera permanente.

Señaló que todas las capacitaciones que las autoridades anuncian sólo son “llamaradas de petate” o tienen tintes políticos, lo cual no debe de permitirse, porque lo que está en riesgo son vida humanas y prueba de ello son los dos últimos accidentes en la ciudad donde varios usuarios han resultados con lesiones de consideración.

La autoridad permite que menores de edad estén detrás de un volante y peor aún, bajo los influjos del alcohol o de alguna droga, señaló, y exigió a las autoridades tomar cartas en el asunto y prevenir accidentes que tengan como resultado la pérdida de vidas humanas.

“Necesitan meter candados primero en la contratación y después a los vehículos, hay unidades en pésimas condiciones físicas y muchos transportistas se quejan de que no les alcanza, lo cual es falso, porque si no fuera redituable no seguirían en el sector” sostuvo.

Lamentó que la autoridad se preste a irregularidades y corrupción en el sector transporte, ya que hay personajes que tienen en su poder hasta más de 20 concesiones, cuando la ley es clara estipula que las concesiones son para los choferes y para un vehículo que tengan en funcionamiento. Agencia Intermedios