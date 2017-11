Más de 1,200 Migrantes Buscan Refugio de Manera Formal en México: CDH-FMC

* Debido a las Políticas de Trump.

Tapachula, Chiapas; 22 de noviembre.- En el marco de su vigésimo aniversario, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova informó que a pesar de las políticas implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, el flujo de migrantes centroamericanos en lo que va del año ha sido constante, ya que ahora este sector llega con la intención de buscar asilo en México.

El director del CDH-FMC, Diego Lorente, dio a conocer que el flujo migratorio en los recientes años ha dado un giro porque antes las personas solo veían a la Frontera Sur como un lugar de paso, pero ahora llegan para quedarse a vivir ante la situación difícil que viven en sus países.

Dijo que todavía mucha gente se va de Centroamérica, principalmente del triángulo norte, por la violencia que se vive en la zona y llegan a Tapachula a solicitar refugio. Sin embargo, se encuentran con un panorama complicado porque las autoridades no toman en serio el tema.

Señaló que en el Centro de Derechos Humanos la atención a este sector vulnerable ha sido constante en el año, sobre todo a las personas que buscan refugio y se les niega por parte de autoridades mexicanas, por lo que se trabaja para que sean respetados.

Detalló que hasta el 30 de septiembre habían atendido a más de mil 200 migrantes, la mayoría buscan beneficiarse del programa de regularización temporal que hay en México. Agencia Intermedios

Vive México un Momento

Complejo en Derechos Humanos

Tapachula, Chiapas; 22 de noviembre.- En las últimas dos décadas ha habido un retroceso considerable en la atención de los grupos vulnerables en México e, incluso, los abusos han aumentado y se han institucionalizado, sostuvo Diego Lorente Pérez, Director del Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova.

En rueda de prensa ofrecida este miércoles en la ciudad, lamentó que en territorio nacional “los derechos humanos de las mujeres son los más pisoteados”.

Acompañado de Siria Villatoro González, coordinadora del Área de Defensa Integral del CDH, indicó que se vive un momento de xenofobia y una realidad estructural en todo el país.

Según dijo, faltan políticas públicas adecuadas para la integración social de los migrantes y de los refugiados.

Consideró que en los últimos años ha ido cambiando el tipo de abuso hacia esos grupos vulnerables, así como del clima de impunidad y corrupción, “donde las condiciones sociales de toda la población se ha deteriorado bastante y los abusos cada vez son más”.

Ambos dieron a conocer que éste 28 de noviembre, ese organismo celebrará 20 años de caminar en la lucha por los derechos humanos en la región Soconusco.

La labor, según dijo, comprende a todos los sectores vulnerables de la población nacional o extranjera, “pero siempre con un especial enfoque en los migrantes y refugiados que viven o transitan en la región, como aporte en la búsqueda de justicia e igualdad en el país”.

Aseguró que el trabajo de defensa integral y promoción de los derechos de los refugiados y de los migrantes que llegan a México, es un trabajo que el CDH Fray Matías no concibe sin el establecimiento de alianzas y la permanente cooperación con organizaciones sociales de todo Mesoamérica.

Este aniversario coincide con la celebración del Día Internacional de la NO Violencia Contra las Mujeres y por ello anunciaron diversas actividades a partir de éste sábado y durante la próxima semana.

Entre ellos un taller de música Hip-hop, que se celebrará en sus instalaciones, ubicadas en la 4ª Avenida Sur, entre la Central y 2ª Poniente.

Así también, un concierto con Rebeca Lane, quien estará acompañada por la rapera Gaby Bollen, el grupo de jazz Mayazz Ensamble, y el grupo de reggae, Set-Hive, teniendo como escenario al Parque Bicentenario.

Paralelamente habrá una exposición fotográfica de los 20 años del organismo; la elaboración de un mural colectivo; la proyección del documental “Vamos y venimos…Desafiando fronteras” que contará con la participación de mujeres de Guatemala trabajando en hogares de Tapachula; la presentación de un performance por parte del grupo de teatro “Juntas Libres de Violencia”, entre otros. El Orbe / Ildefonso Ochoa Argüello