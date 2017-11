Sanciona el INE con 539 mdp a Partidos Políticos

* Por Irregularidades en el Ejercicio 2016.

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por un total de 539 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales por las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2016.

De ese dinero, 370 millones de pesos corresponden a partidos locales y 168 a partidos nacionales.

En un comunicado, el Consejo General precisó que los partidos políticos cumplieron con acreditar el origen de 99.95 pesos de cada 100 pesos de ingresos.

“Estamos hablando de enormes magnitudes de gasto y de ingreso que se aplican correctamente”, destacó al respecto el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Los partidos políticos nacionales, añadió, tuvieron ingresos durante 2016 por 8 mil 580 millones de pesos, de los cuales 8 mil 128 millones de pesos correspondieron a financiamiento público federal y local. Es decir, 94.7% del total.

De acuerdo con Murayama, eso implica que 95 de cada 100 pesos que reciben los partidos políticos vienen de financiamiento público. “Por lo tanto, es insostenible, al calor de la contienda que se avecina, decir que los partidos pueden subsistir sólo con financiamiento privado”.

Agregó: “No hay partido político en México que pueda cumplir con sus funciones como organismo de interés público si sólo se financia con recursos privados. Insisto, el 95% tiene origen público”.

Sostuvo que los dictámenes dan cuenta del análisis de las contabilidades de nueve Comités Ejecutivos Nacionales y de los 288 Comités Ejecutivos Estatales, así como de la contabilidad de otros 32 partidos con registro local en 15 entidades federativas.

No obstante, el Consejo General impuso las siguientes sanciones a los distintos partidos: Acción Nacional (PAN), 67.84 millones de pesos; Revolucionario Institucional (PRI), 103.67 millones; de la Revolución Democrática (PRD), 77.52 millones; del Trabajo (PT), 98.58 millones; Verde Ecologista de México (PVEM), 20.30 millones; Nueva Alianza (Panal); 15.63 millones; Movimiento Ciudadano (MC), 29.28 millones; Morena, 97.41 millones, y Partido Encuentro Social (PES), 29.14 millones de pesos.

En su oportunidad, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, mencionó que 2018 será la elección más vigilada y auditada por lo que hace al dinero que fluye a las campañas, a través de un sistema que ha cumplido con lo que ordena la reforma electoral de 2014.

Destacó que ésta es la primera fiscalización ordinaria que se ha realizado en su integralidad dentro del Sistema Integral de Fiscalización y no en papel, “lo que nos permite cerrar el ciclo de evolución por lo que hace a la fiscalización ordinaria a la luz del modelo ordenado en la reforma 2014”, sostuvo.

Derivado de esta fiscalización, afirmó, se debe concluir que “los partidos políticos se están financiando de dinero lícito y lo están gastando cada vez mejor”. Estamos avanzando no solamente con un sistema de mucho mayor control, sino también a una contabilidad cada vez más ordenada y con irregularidades cada vez más marginales, recalcó.

Por su parte, la consejera Dania Ravel señaló que aún existe cierto incumplimiento en el destino del 3% del monto de actividades específicas al liderazgo político de las mujeres.

Para actividades que promuevan el liderazgo de las mujeres, dijo, los partidos debieron destinar 215 millones y dejaron de gastar 24 millones, es decir 11%.

Además, apuntó, algunas acciones emprendidas por los partidos para justificar esa erogación “no logran empoderar a las mujeres para que tengan una participación política”.

La finalidad de esta obligación, indicó Ravel, consiste en que los partidos destinen una determinada cantidad de recursos a la realización de actividades, en las que de manera exclusiva se promocione, capacite o desarrolle el liderazgo de las mujeres. Apro