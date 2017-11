Detectan Irregularidades por 4 Mmdp en Cuentas Públicas de 90 Municipios

* Ediles de Tapachula, Acacoyagua, Cintalapa, Chamula, Frontera Comalapa, Entre Otros aun no Entregan la del 2017.

*En este año se han detenido a siete Exalcaldes y multado a casi mil funcionarios

Tapachula, Chiapas; 24 de Noviembre.- El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso (OFSCE), Alejandro Culebro Galván, informó que, con datos aún preliminares, se tiene observaciones de alrededor de cuatro mil millones de Pesos en unos 90 municipios de Chiapas, en lo que corresponde a la cuenta pública del 2016.

En lo que va de este año, reveló, ya se han detenido a siete ex Presidentes Municipales por el incumplimiento de esas responsabilidades relacionadas a sus administraciones

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de la diputada local, Patricia Conde Ruiz, advirtieron que aquellos funcionarios que no entregaron buenos resultados, no podrán aspirar a cargos públicos ni reelegirse.

Aseguró además que se está haciendo un censo de los contratistas que dejan abandonadas las obras, a pesar de haber recibido recursos del erario para construirlas.

Según precisó, faltan 28 municipios por ser auditados, y en los que ya fueron revisados han detectado facturas duplicadas o apócrifas, recursos económicos no justificados, falta de documentación técnica y sobreprecios en las obras.

En el caso de los exalcaldes, hay varios, detalló, que tienen procedimientos penales o que están a punto de cerrárseles en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Muchas de las observaciones que les hicieron, pueden estar relacionadas a que no estuvieron bien integrados los expedientes y no precisamente a desvíos de recursos.

Aunque precisó también que entre las observaciones más comunes se encuentran la falta de comprobación de los recursos y en qué se aplicó, facturas apócrifas, erogaciones injustificadas, sobreprecios a la obra pública, entre otras.

También hay fiscalización en los Sistemas de Agua Potable que se encuentran en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula, precisó.

De acuerdo al funcionario, uno de los requisitos para todos aquellos servidores públicos que quieran contender para reelegirse o aspirar a otro encargo de elección popular, deben tener sus cuentas públicas entregadas en tiempo y forma de manera ininterrumpida un año antes de la elección.

En este año se han sancionado a 246 funcionarios municipales, haciendo un total de 70 millones de Pesos. En 2016 fueron más de 700 personas multadas.

Por su parte, la diputada Patricia Conde, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura, hizo un llamado a todos los Ayuntamientos del Estado de Chiapas a que hagan entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma, “porque eso es lo que le da la transparencia y legalidad a cada presidente municipal”.

Ante los medios de comunicación, dio a conocer que los Alcaldes que no han entregado la Cuenta Pública del 2017, son los municipios de Tapachula Acacoyagua, Belisario Domínguez, Cintalapa, Chamula, Frontera Comalapa, Ocozocoautla, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello