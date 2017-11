Este Viernes 1 de Diciembre Inicia el Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” in Memoriam 30ª Edición

* Participarán los Clubes Balan-Tap, Rey Blanco, ITT, Casa de la Cultura, Cacahoatán, Huehuetán, Acapetahua, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas; 24 de Noviembre.- El Director General del rotativo EL ORBE, Enrique Zamora Cruz, anunció la Trigésima Edición del Gran Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” in Memoriam, que, de acuerdo a la Federación Nacional de Ajedrez de México A. C. (FENAMAC,), es uno los cinco más importantes en el país y el de mayor relevancia en el sureste mexicano.

El evento se desarrollará a partir de las 18 horas del viernes 1 de Diciembre y concluirá el día 3, teniendo como escenario a las instalaciones del Salón de Convenciones HC del Hotel Cabildo´s, ubicado en la 2ª Norte No. 17, entre la 1ª Calle Poniente y el Sendero Peatonal, en el centro de la ciudad.

Se espera que en el evento participen importantes clubes, como Balan-Tap; Enrique Zamora Morlet; Check Mate; Huehuetán; Escuela Superior Salazar Narváez; Instituto Tecnológico de Tapachula; Universidad Politécnica; Rey Blanco; Casa de la Cultura de Tapachula, entre otros.

Se informó que el Árbitro Internacional, Fernando Cortina Montes, será el juez encargado de principal, auxiliado por profesionales del ajedrez.

Habrán atractivos premios en las categorías Infantil, Juvenil y Libre (ver convocatoria) y las inscripciones continúan abiertas en las instalaciones del periódico EL ORBE, a una cuadra del mercado “San Juan”.

El Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” in Memoriam, se diferencia al resto de los que se llevan a cabo en otros Estados porque aporta puntos rating y también promociones para jugadores de segunda fuerza para que puedan ascender.

Por el impulso permanente que rotativo EL ORBE hace a ese deporte, Chiapas es considerado desde hace varios años, como un Estado productor de jugadores de ajedrez de alta calidad.

El Torneo, que se realiza con la anuencia de la FENAMAC y en coordinación con la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, es un atractivo para jugadores de varios Estados de la República y para deportistas centroamericanos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello