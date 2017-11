Gobierno de Velasco Garantiza el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

* CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: MVC.

* SE DEBEN PROMOVER LAS DENUNCIAS Y TENER CAMPAÑAS PERMANENTES LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello destacó la unión de esfuerzos que su Gobierno impulsa junto con instituciones públicas y la sociedad civil para fortalecer el trabajo del Centro de Justicia para las Mujeres y de la Fiscalía Especializada de Mujeres, con un solo objetivo en común, la de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Al encabezar la XIV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el mandatario subrayó la importancia de trabajar con responsabilidad y compromiso en la promoción de la denuncia de estos actos que lastiman a todos como sociedad.

“Es importante que todas y todos, desde su competencia, fortalezcan las acciones para promover la denuncia y tener campañas permanentes los 365 días del año. Debemos trabajar cada hora y cada minuto para combatir y erradicar cualquier tipo de violencia, y castigar a los responsables”, manifestó.

Acompañado de la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez; la directora general del Centro de Justicia para las Mujeres, Blanca Irene López Gómez; del Fiscal General de Justicia, Raciel López Salazar; de la Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Itzel de León Villard, del Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; y de los titulares de Salud, Francisco Ortega Farrera; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca; y de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, el Ejecutivo refrendó su compromiso de trabajar a favor del respeto a los derechos de las mujeres.

“Todos nos hemos unido en una sola voz para decir basta a la violencia en contra de las mujeres, nuestra voz se debe escuchar fuerte y claro en todos los rincones de Chiapas. Por eso, tenemos que trabajar para que todas las mujeres se sientan seguras, ya que las autoridades no vamos a permitir que ningún acto en contra de su tranquilidad quede impune”, destacó.

Detalló que para cumplir con estos objetivos a favor del cuidado de la integridad física y patrimonial de las mujeres, se creó el Centro de Justicia para las Mujeres, instancia que tiene por objetivo atender denuncias por delitos que se cometan en contra de ellas.

En ese sentido, el Gobernador convocó a fomentar las denuncias de hechos y agresiones que se cometen en contra de las mujeres y que “esas denuncias prosperen para que no queden impunes”.

Ante mujeres de todas las regiones del Estado, Velasco Coello remarcó el trabajo que se realiza en las comunidades, barrios y colonias de los municipios de Chiapas para poner un alto a la violencia en contra las mujeres.

“Por eso, me da mucho gusto que esté aquí la amplia representación de mujeres de todas las regiones del Estado, mujeres que trabajan y que tienen liderazgo para combatir la violencia en contra de las chiapanecas; son mujeres que trabajan por defender los derechos de las mujeres y tienen un lema que se debe escuchar fuerte y claro en todas las regiones de la entidad: ¡Alto a la violencia contra las mujeres!”, apuntó.

El Gobernador reconoció la participación de las mujeres en la política, al tiempo de explicar que en el país, Chiapas es uno de los Estados que cuenta con un Congreso Local integrado mayormente por mujeres.

Dijo que durante el próximo proceso electoral, las mujeres tendrán mayor posibilidad de acceder a algún puesto de elección popular, un derecho que se han ganado por ley y que favorece a la promoción de la equidad de género en la materia.

En su intervención, la titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres subrayó la capacitación y sensibilización de funcionarios estatales en temas como agenda básica de género, derechos y violencia, modelos de trabajo social para la atención de mujeres en situación de violencia y modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género.

Al hacer uso de la palabra, el Secretario General de Gobierno dijo que este tipo de sesiones son una herramienta de trabajo que invita a sumarse y trabajar como un solo equipo en las acciones específicas, para atender las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas.

Por su parte, el Fiscal General de Justicia del Estado detalló que en cada uno de los municipios del Estado se han desarrollado acciones en materia de seguridad, prevención, justicia, reparación y visibilización del mensaje de Cero Tolerancia en Contra de las Mujeres.

Dijo que de manera conjunta con las organizaciones civiles se estableció la mesa de justicia para la evaluación de las labores de investigación y procesos de los delitos de género que se denuncian.

En tanto que el Secretario de Salud resaltó las acciones de capacitación al personal directivo en cuanto a la Norma Oficial Mexicana de Salud 046, con el objetivo de erradicar la violencia sexual, familiar y contra la mujer, así como la instauración del nuevo Diplomado para formación de facilitadores y capacitadores para prevenir y atender problemas de salud pública con perspectiva de género e interculturalidad.

Mientras que el titular de SSyPC precisó que mediante el programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos con Vulnerabilidad, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, capacitó a elementos policiales y operadores de llamadas de emergencia sobre los mecanismos en detención e identificación de los casos de violencia de género; además del fortalecimiento institucional con la entrega de patrullas y equipamiento y la elaboración de un protocolo de actuación policial con perspectiva de género.

Finalmente, el Secretario de Educación destacó la creación de un protocolo para prevenir la violencia escolar y de género, que ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado; se ha sumado la participación con asociaciones civiles para erradicar la violencia en escuelas; así como diplomados para docentes y directivos para sensibilizar sobre estos temas. ICOSO