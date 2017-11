Padres, Alumnos y Docentes Protestan Contra Director de la Prepa 3; Exigen su Destitución

Tapachula, Chiapas; 24 de Noviembre.- Padres de familia, alumnos y docentes realizaron una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad para exigir la destitución del director de la escuela preparatoria número 3, Manuel de Jesús Ruiz Argüello.

En representación de los padres del turno vespertino, Humberto Ruiz Sánchez señaló que la inconformidad se originó porque no habido transparencia en la aplicación de los recursos que se cobraron por concepto de inscripción, por lo que también solicitaron la destitución del Comité de Padres de Familia.

Otra de las molestias es la manera extraña con la que se perdieron 450 sillas, y según de los propios directivos no saben en dónde están, lo cual es absurdo porque ellos son los responsables del centro educativo, dejando a los alumnos recibiendo sus clases en pedazos de muebles.

Ruiz Sánchez manifestó que el nivel académico se encuentra muy deficiente, toda vez que los maestros llegan a la institución, firman, pero no imparten clases, problemática que se ha venido dando desde el inicio del ciclo escolar, por lo que determinaron realizar acciones drásticas que van desde la toma del inmueble hasta la realización de marchas de protesta para exigir que la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto.

Por su parte, Alejandro, del tercer semestre y en representación de los alumnos del turno vespertino, dijo que también se encuentran inconformes porque no les han impartido clases de manera normal. En un día de actividades deben recibir entre 7 y 8 clases, pero apenas les dan 4 o 5 y en ocasiones hay suspensión.

Toda esta situación lo único que ha provocado es deficiente aprendizaje, lamentó, e indicó que en año y medio que lleva en la institución educativa no ha habido avances sustanciales.

Al llegar a la explanada del Palacio Municipal, los manifestantes realizaron un mitin y los estudiantes realizaron pintas en los cristales del edificio, para exigir a las autoridades atención inmediata y la destitución del Director.

Finalmente, una comisión de los inconformes fue atendida por autoridades educativas municipales y estatales a través de una mesa de trabajo, donde se escucharon los planteamientos y se comprometieron a resolver el conflicto a la brevedad, de tal manera que las clases puedan ser reanudadas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González/Agencia Intermedios