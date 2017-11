¡Ya Basta de Violencia Contra las Mujeres!: Manuel Velasco

Junto a miles de mujeres de los municipios de Las Margaritas y La Independencia, el gobernador Manuel Velasco Coello expresó un enérgico ¡Ya basta de violencia contra las mujeres!, de lo contrario se aplicarán sanciones a quienes no respeten sus derechos.

Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Velasco Coello insistió en recurrir a la denuncia para poder erradicar la violencia de género en cada uno de los municipios de la entidad.

“Las invito a que denuncien, a que no permitan que ninguna mujer que conozcan, sea una amiga, vecina, hermana, hija, o ustedes mismas, sea violentada”, apuntó, al tiempo de recalcar que en Chiapas se cuenta con las instancias correspondientes, encaminadas a recibir, analizar y resolver los casos de violencia de género, con pleno respeto a los derechos de las chiapanecas.

Remarcó que mediante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, se procura la justicia a través de la prevención del delito y atención inmediata de las mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia; asimismo, reciben asesoría sobre cuáles son sus derechos en la etapa de la averiguación previa, en el proceso, en relación a la reparación de los daños y a la atención como víctima.

Tras entregar los beneficios del programa Bienestar, Apoyos a Jefas de Familia, el mandatario estatal también mencionó sobre los Centros de Justicia para las Mujeres, en donde son defendidas por profesionales en derechos humanos, violencia y perspectiva de género. Mediante dichas instancias, se brindan todos los servicios que requieren las mujeres para sostenerse en la denuncia, acceder a la justicia y obtener apoyos psicológicos, económicos y sociales.

“Queremos que en Chiapas las mujeres no se queden calladas, que denuncien. Con este Centro de Justicia para las Mujeres se ofrecen los servicios para apoyarlas y orientarlas, siempre en busca del respeto a sus derechos”, apuntó.

En ese marco, el Gobernador expresó su reconocimiento a todas las chiapanecas por demostrar su solidaridad durante la tragedia por el sismo, toda vez que han caminado casa por casa, colonia por colonia, barrio por barrio, para ayudar en los momentos que más se necesita.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo resaltó su interés por impulsar más y mejores programas que generen oportunidades para su bienestar. ICOSO