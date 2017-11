José Antonio Meade Prepara Renuncia en Hacienda Buscaría Precandidatura del PRI a la Presidencia

* Osorio Fuera de la Pelea en Elecciones del 2018.

Ciudad de México.- Colaboradores cercanos del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, confirmaron que en las próximas horas el funcionario federal presentará su renuncia al cargo. Los funcionarios consultados no confirmaron que Meade vaya a registrarse como candidato del PRI a la Presidencia de la República, sin embargo, tampoco lo descartaron.

Por otra parte, funcionarios de la Secretaría de Gobernación confirmaron, a condición de no revelar sus nombres, que el secretario Miguel Ángel Osorio Chong informó a sus colaboradores más cercanos que él no participará en la contienda por la candidatura del PRI a la presidencia.

Meade, como simpatizante del PRI, tiene hasta el próximo jueves 30 de diciembre para registrarse en el partido si tienen la intención de buscar la candidatura presidencial. Sun