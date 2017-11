Todo Listo Para el Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam

*A Realizarse del 1 al 3 de Diciembre.

Tapachula, Chiapas; 27 de Noviembre.- A escasos 4 días del acto inaugural del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez”, In Memoriam, en su 30 aniversario, el Comité organizador del torneo se reunió en el salón “HC” del Hotel Cabildo’s, ubicado en el Centro de la ciudad, para afinar detalles del programa que se realizará del 1 al 3 de Diciembre, por lo que EL ORBE y Semanario EL ORBE, convocan a los ajedrecistas a participar.

En la reunión se contó con la presencia del C.P. Enrique Zamora Cruz, Director General del Periódico y Semanario EL ORBE; Víctor Hugo Escobar De Gyvez, Delegado de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte; Liliana Torres Velázquez, Coordinadora del evento; Enrique Velázquez Gonzáles, Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas A.C.; Olivio Santos Villalobos, Presidente del Club Rey Blanco, de esta Ciudad.

Además de Humberto Blanco Guillén, de Casa de la Cultura Tapachula; Domingo Betanzos Flores, de la Casa de la Cultura de Huehuetán; Miguel Emilio Rico Soto, de club Rey Blanco; Víctor Hugo Fuentes del Club de Ajedrez “Las Dos Torres”; David Rufino Torres, del club Salazar Narváez; Eduardo López Toledo, de la escuela preparatoria “Tapachula”, por mencionar a algunos.

En dicha reunión, los organizadores dijeron que los clubes que estarán participando serán EYCAS, la cual preside Carlos Alfaro; club San Cristóbal, de San Cristóbal de Las Casas, bajo el mando de Jorge Santiz; club Balán, a cargo de Andrés García; Aroma Chess, de Carlos López Díaz; Check Mate, Enrique López Reyes; Karpov Magnus, guiados por Ricardo Hernández; Regionarios de Chiapas, dirigidos por Enrique Velázquez Jr.

Conjuntamente se contará con la presencia del árbitro internacional Fernando Cortinas Montes; de José Alfredo Castillo García, Arbitro Oficial, y de Rolando Ramírez Flores, Arbitro Estatal.

A partir de este año, todos los participantes podrán obtener su foto a través de la página digital “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoria 2017, afirmó el Comité.

Hay que recordar que el evento cuenta con la anuencia de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C. (FENAMAC) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (AAECHAC).

Asimismo, mencionaron que en la Primera Fuerza se premiará con 5,000 Pesos, medalla y trofeo al Primer Lugar; con 3,000 al Segundo, medalla y trofeo; 2,000 Pesos, medalla y trofeo al Tercero; 1,000 al Cuarto Lugar, además de trofeo y ajedrez con tablero; y al Quinto se le reconocerá con 750 Pesos, trofeo y ajedrez con tablero.

Mientras que en las categorías Juvenil e Infantil, los tres primeros obtendrán medalla, trofeo y ajedrez con tablero. El cuarto y quinto, trofeo y ajedrez con tablero.

De la misma forma, se reconocerá a la Revelación Femenil, es decir, la niña que sume más puntos en su primera participación, con trofeo y medalla, y se otorgarán diplomas a todos aquellos que terminen el evento.

Cabe hacer mención que las inscripciones siguen abiertas y gratuitas, de 9 a 20 horas en las oficinas de periódico EL ORBE, en Avenida Chiapas, Manzana M, número 2, Fraccionamiento Insurgentes. EL ORBE/Nelson Bautista.