Se Reportan Listos Para el Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam

*Deportistas de Huehuetán.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre.- Más de 47 ajedrecistas de la Casa de la Cultura del municipio de Huehuetán, se reportan listos para participar del 1 al 3 Diciembre en el 30 aniversario del tradicional torneo de ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam, así lo expreso José Domingo Betanzos Flores, entrenador de esta Casa de la Cultura.

De los 47 jóvenes que participarán, 35 son de la Categoría Infantil, 8 más de la Juvenil y 4 de la Libre, por lo que espera que sus pupilos hagan una buena partida y obtengan buenos resultados, torneo que reúne a decenas ajedrecistas de la capital del país.

Es importante que eventos como esté, dijo, se sigan dando en nuestra región, ya que son de gran beneficio para el crecimiento y desarrollo mental del estudiante, y como deporte no tiene límite de edad, ya que todos lo pueden practicar, desde el nivel Preescolar hasta el universitario, por lo que invita a toda la población a practicarlo.

“Creo que debemos reconocer el gran esfuerzo que hace la cada editorial EL ORBE para enaltecer el nombre de su fundador don Juan Zamora Velázquez por seguir dándole vida a este torneo que desde hace 30 años se viene realizando, sobre todo porque ha llegado a ser el 5° torneo más importante en todo el país, debido a que cuenta con la anuencia de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C. (FENAMAC) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (AAECHAC), de ahí su gran importancia” señaló.

Finalmente, dijo que en Huehuetán cada día son más los niños, jóvenes y señoritas que se unen a la práctica del deporte ciencia, por lo que exhortó a los padres de familia de este municipio a que fomenten en sus pequeños éste y cualquier otro deporte. EL ORBE/Nelson Bautista