Inaugura el Gobernador Manuel Velasco 30ª Edición del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez”

* EN EL EVENTO ANUNCIÓ LA REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO Y MÁS OBRAS PARA TAPACHULA; TAMBIÉN SE COMPROMETIÓ A INAUGURAR LOS DOS GRANDES HOSPITALES EN EL 2018.

Tapachula, Chiapas; 1 de Diciembre.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, inauguró en la tarde de este viernes la Trigésima Edición del Gran Torneo de Ajedrez, “Don Juan Zamora Velázquez”, in Memoriam, ante cientos de niños, jóvenes y adultos que se inscribieron en el certamen.

Durante el acto celebrado en las instalaciones del Centro de Convenciones HC del Hotel Cabildo´s, en el centro de la ciudad, el mandatario estatal reconoció que el torneo se ha colocado en el cuarto lugar de trascendencia en el país, en donde participan jugadores de todas las regiones de Chiapas y de diversas partes del territorio nacional y Centroamérica.

Al inicio del torneo, presidido por nuestro director general, Enrique Zamora Cruz, el popular mandatario dijo que Chiapas se ha convertido en un semillero de campeones nacionales y un promotor del ajedrez, “un deporte en el que se agiliza la destreza de quienes lo practican desde muy corta edad”.

Ahí, donde estuvo además el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el Gobernador hizo un reconocimiento público al rotativo EL ORBE, por impulsar al ajedrez y contribuir con ello, en la lucha de los malos hábitos y vicios entre niños y jóvenes.

“Estoy convencido de que debemos de sumarnos todos y fomentar métodos de vida que alejen a los jóvenes de cualquier vicio”, indicó.

Aprovechó ese espacio para recordar que su administración se ha enfocado, desde el primer día, a realizar la inversión más grande en la historia de la región Soconusco y, en especial, a la modernización de Tapachula, así como para el rescate de los espacios públicos, los recreativos y los deportivos.

“Que quede muy claro, la gran prioridad para mi gobierno ha sido y será siempre la región Soconusco, y en especial Tapachula”, afirmó al mencionar algunas infraestructuras realizadas.

Por ejemplo, una inversión de alrededor de mil millones de Pesos en obras como los parques Los Cerritos y el Ecológico, sí como los espacios públicos del municipio, el Teatro de la Ciudad, el Relleno Sanitario y el Estadio Olímpico, que contribuyen de manera importante en el fomento al deporte, el combate a los vicios y el impulso al turismo.

Dijo sentirse alagado al saber que, diariamente, miles de tapachultecos usan esos lugares para la práctica del deporte y la convivencia familiar, respetando al medio ambiente.

El parque ecológico, uno de los pulmones naturales de Tapachula, iba ser vendido a la iniciativa privada en el sexenio pasado, pero Velasco -siendo Senador-, logró impedirlo y ahora, ya como Gobernador, transformarlo en algo emblemático de la ciudad.

Mientras que Los Cerritos, después de muchos años de abandono, hoy es un moderno espacio con campos profesionales de futbol de varias categorías, canchas para diversos deportes, gimnasios, juegos infantiles, y la pista de tartán más grande del sureste mexicano.

Ante el director honorario del periódico EL ORBE, y actual Secretario Para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, Adolfo Zamora Cruz, el Gobernador recalcó que, en el caso del Estadio Olímpico, el objetivo de su Gobierno es dejar todo preparado para que Tapachula tenga futbol de primera división, y que se sume como un atractivo más de la Frontera Sur.

Dio a conocer que en el último partido que jugó ahí el equipo Cafetaleros, hace dos semanas, de los 22 mil asistentes, alrededor de 5 mil fueron guatemaltecos que cruzaron la frontera con la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), para ver ese encuentro.

Esa llegada de visitantes extranjeros, según Velasco, produce un derrama económica muy importante para el Soconusco valuada en varios millones de Pesos semanales.

Como el Estadio ya cumple con todos los requisitos que exigió la Federación Mexicana de Futbol, anunció que a finales de este mes de Diciembre, llegarán a Tapachula los Pumas de la UNAM, para enfrentarse con los Cafetaleros

Se han hecho grandes esfuerzos para ir resolviendo los rezagos de los tapachultecos, como la construcción del Hospital Regional, que era también una de las demandas más añejas de la población.

Costará más de mil millones de Pesos y se comprometió a que estará concluido el próximo año. Ahí, en una extensión de cinco hectáreas y 23 mil metros cuadrados de construcción, se podrá atender digna y oportunamente a la población, sobre todo a las clases vulnerables.

Además, hizo el compromiso que el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que también será uno de los más grandes en el país y en el que se invertirán alrededor de mil 400 millones de Pesos, también será inaugurado el próximo año.

Su Gobierno está invirtiendo, indicó, en una mezcla de recursos, en la remodelación del antiguo Palacio Municipal, para que en ese lugar se instale el moderno Museo Regional del Soconusco.

La lista de obras de Manuel Velasco es interminable. A ella habría que agregarle las modernas terminales de corto recorrido de Cacahoatán, Huixtla y Tapachula.

Se calcula que anualmente en Tapachula, desde que empezó éste sexenio, el Gobierno realiza alrededor de 500 obras de manera simultánea, tanto en el área rural como en la urbana.

Por sus dimensiones sobresalen la construcción del par vial oriente-poniente y la Calzada de Las Américas, ubicada entre la fuente Atzacua y las instalaciones militares.

Así también, la modernización de la entrada poniente de la ciudad, que comprende desde el ejido “Viva México” hasta la salida oriente de Tapachula.

Para comprender la importancia social de esas acciones, solamente en esos trabajos fueron contratados alrededor de mil obreros de la región, hombres y mujeres.

También se han construido miles de metros cuadrados de banquetas y guarniciones, se ha modernizado más de la mitad del alumbrado público, el edificio del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y la Marina Chiapas.

El distribuidor vial del ejido Viva México y la modernización de sus calles y servicios públicos también son obras de ésta administración, así como la reubicación de la garita aduanal que estaba en ese lugar, que por décadas fue una demanda de los tapachultecos por el caos vial que ahí se registraba.

Hay obras como la modernización de la colonia Colinas del Rey y la 12 Norte, que ya no dio tiempo de inaugurarlas pero que representan la solución de muchos problemas en Tapachula.

El Gobernador recordó que al inicio de su Gobierno, cuando llegaba al Aeropuerto y entraba a la ciudad, se encontraba con una avenida en lamentables condiciones y que, ahora, esos alrededor de cinco kilómetros ya están completamente modernizados con concreto de alta resistencia y todos sus servicios públicos nuevos.

Otra de las grandes demandas es la rehabilitación del Libramiento, y por ello se comprometió a realizar esos trabajos, lo más pronto posible.

A toda esa inversión habría que sumar los muchos millones de Pesos que mensualmente destina el Gobierno del Estado en programas que no se ven, pero que representan un gran apoyo para la economía familiar de los chiapanecos.

Entre esas inversiones están los recursos que reciben las madres solteras, las personas de la tercera edad, los jóvenes y niños a través de becas, los seguros de vida para las jefas de familia, los uniformes y útiles escolares, entre muchos otros.

Así también, los cuantiosos apoyos a la agricultura, la ganadería, la pesca y las actividades artesanales, el comercio, turismo, construcción de escuelas, clínicas rurales, y el apoyo alimenticio para grupos vulnerables.

La construcción del relleno sanitario con cerca de 50 millones de Pesos, la compra de muchos camiones recolectores de basura, patrullas, motocicletas para las tareas de seguridad, uniformes y equipos para policías y personal de Protección Civil.

Debajo de las alrededor de 2 mil nuevas calles, se construyó una gigantesca red de agua potable, alcantarillados, drenes pluviales, decenas de miles de tomas domiciliarias, ductos, entre otros, que tampoco se ven pero que tenían más de 60 años de servicio, en donde están concentrados los centros comerciales más grandes de Tapachula.

Así también, la construcción del Hospital de alta especialidad con 140 camas, que se está haciendo con base en el que actualmente está funcionando, además del malecón de Puerto Chiapas, que va ser uno de los más bellos de la República Mexicana, contando también con la Zona Económica Especial que detonará la economía de la región.

El pueblo de Chiapas quiere más obras pero pagar menos impuestos. En atención a ello y para colaborar con la economía familiar, el Gobierno Estatal, a pesar de la crisis económica heredada y de los millonarios recortes a su presupuesto, decidió cancelar el pago de la tenencia vehicular

Vale la Pena Luchar por la Niñez.

El discurso de bienvenida a los deportistas estuvo a cargo del diputado federal, Enrique Zamora Morlet, presidente de la Comisión de la Frontera Sur Sureste del Congreso de la Unión, quien durante varios años estuvo al frente de la Asociación de Ajedrecistas de Chiapas, y ha sido uno de los grandes impulsores de ese deporte.

Agradeció al Periódico EL ORBE, el esfuerzo que ha hecho durante tres décadas para ser el medio de comunicación que más promueve al ajedrez en el país.

Según el Diputado federal, está comprobado científicamente que la práctica de ese deporte se refleja en el aumento de la capacidad mental de quienes lo practican y, por lo mismo, es una herramienta básica para el sano desarrollo de los menores de edad.

Ante la presencia de la Embajadora del Ajedrez en Chiapas, Esthelita Cruz viuda de Zamora, el legislador dijo que “vale la pena luchar por la niñez, en ese y en todos los sentidos”, al tiempo de reconocer que Velasco Coello ha sido un gran aliado en los programas a favor de los menores de edad, y de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Hizo además, un reconocimiento público a los padres de familia de los jóvenes y niños ajedrecistas, por preocuparse en que aprendieran un juego que les servirá para desarrollar sanamente su vida.

La jugada inicial corrió a cargo de la niña Mercedes Lizbeth Ayar López, de seis años de edad, quien tuvo de contrincante al gobernador Manuel Velasco.

En el evento estuvo además el Secretario de Turismo, Mario Ubence Rojas; los alcaldes de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, y de Cacahoatán, Carlos Enrique Álvarez; la diputada local, Viridiana Figueroa; el subdirector de EL ORBE, Jesús Sánchez Martínez, entre otros invitados especiales, así como el Notario Público, Norberto de Gyves, entre otras personalidades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello