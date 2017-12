Más del 50% de la Población Infectada con VIH no Sabe de su Padecimiento

* Suman 11 mil Casos Documentados en la Entidad.

Tapachula, Chiapas; 1 de Diciembre.- Los 11 mil casos de VIH documentados en la entidad, reflejan sólo el 48 por ciento del total de infectados por este virus, según estimaciones de la asociación civil Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida (UMA), por lo que es necesario reforzar la información institucional para enfrentar de manera efectiva esta enfermedad.

El presidente de Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida, Rosemberg López Samayoa, indicó que más del 50 por ciento de la población infectada no lo sabe, lo que representa un grave riesgo de salud pública que, de no generarse un trabajo de prevención entre asociaciones, sociedad civil y Gobierno, será muy difícil que pueda remediarse.

Las instituciones tienen una meta definida denominada 90-90-90, dijo, en donde se busca primeramente que cuando menos el 90 por ciento de la población infectada y que no lo sabe, se atienda con tratamientos adecuados, para que en el 2030, esta crisis de salud pública, se vea reducida considerablemente.

Mencionó que la población más vulnerable es todavía la comunidad LGBTI, ya que por el estigma no se les permite la adecuada atención; asimismo, destacó que las mujeres es el sector donde más incremento de casos de VIH ha sufrido, ya que de cada 4 hombres infectados hay 2 mujeres en las mismas condiciones.

Lo que más alarma causa dentro de las instituciones de salud y de las asociaciones civiles, es el incremento en el número de menores de edad que contraen la enfermedad, apenas hace dos años, la edad promedio para contagiarse era a partir de los 15 años, ahora hay casos de niños de tan sólo 10 años.

Por otro lado, destacó que las trabajadoras sexuales han manifestado una falta de atención por parte del Gobierno para brindar trabajos de prevención, no así con las organizaciones sociales que hoy en día dan atención con pruebas de detección inmediata, condones, lubricantes y asesorías. Agencia Intermedios