Respalda Ivonne Ortega Candidatura de Meade

* Junta más de 1 millón de Firmas Para Apoyarlo.

Ciudad de México ; 1 de diciembre.- La diputada federal con licencia Ivonne Ortega expresó esta tarde su respaldo al aspirante a candidato presidencial por el PRI, José Antonio Meade.

Tras una reunión que sostuvo con el ex secretario de Hacienda en la sede nacional del partido, la ex gobernadora de Yucatán dirigió el siguiente mensaje:

“Hoy, con nuestras convicciones partidistas intactas, (…) he decido no inscribirme al proceso de selección interna y manifiesto públicamente mi respaldo al doctor José Antonio Meade”, dijo Ortega, ante Meade y miembros del movimiento “Recuperemos al PRI”.

En respuesta, los ahí presentes comenzaron a corear: “Unidad, unidad”.

Ortega detalló que su decisión la tomó basada en su “lealtad y amor” al partido. La diputada con licencia, quien desde enero pasado trabajó para buscar la candidatura priísta, comenzó al interior del partido el movimiento nacional “Recuperemos el PRI”.

Esta tarde, Ortega informó que alrededor del país lograron juntar 1 millón 495 mil 324 firmas de militantes priístas que respaldaron su aspiración política.

La diputada con licencia destacó la formación y experiencia de Meade, y aseguró que “es el mejor para representar a nuestro partido en la elección presidencial”.

“Es una decisión que he tomado con el compromiso expresado del doctor José Antonio Meade de respetar los principios priístas y empoderar a los militantes y a los ciudadanos”, agregó durante su mensaje.

“Por esas razones, el Movimiento Nacional Recuperamos al PRI se suma a la precandidatura del doctor José Anontonio Meade y trabajaremos en todo el territorio nacional para llevar al triunfo a todos y cada uno de los candidatos de nuestro partido”, reiteró.

En su partipación, José Antonio Meade agradeció el apoyo de Ivonne Ortega y destacó su compromiso.

“(Ortega) es un gran ejemplo de apertura y acompañamiento hacia la ciudadanía”, destacó. Sun