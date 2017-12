Con Éxito Rotundo Concluye la 30ª Edición del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez”

* UNA VEZ MÁS SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS EL TORNEO MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN DEL DEPORTE CIENCIA, SEMILLERO DE GRANDES AJEDRECISTAS.

Tapachula, Chiapas; 3 de Diciembre.- Con rotundo éxito se llevó a cabo la clausura de la 30ª edición del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam, donde se reconoció a los 5 primeros lugares en la categoría Libre, Juvenil e Infantil y se entregó una medalla a la Revelación Femenil de esta edición, la niña Mercedes Lizbeth Ayar López, siendo el salón “HC” del Hotel Cabildo’s, el escenario de este gran evento.

La premiación corrió a cargo del C.P. Enrique Zamora Cruz, Director General del Periódico y Semanario EL ORBE; Adolfo Zamora Cruz, Director Honorario de esta casa editorial y su esposa Sra. Ana María Aceves de Zamora; señora Esthelita Cruz viuda de Zamora, Embajadora del deporte ciencia en Chiapas; Enrique Zamora Morlet, Diputado Federal, quien estuvo acompañado de su esposa Lupita Pacheco; y la licenciada Esthelita Zamora, entre otras personalidades.

Los ganadores en la Categoría Infantil fueron en primer lugar Rafael Cancino Candelaria; en el segundo sitio Karina Guadalupe Guillén, y el tercer lugar fue para Brian Elih Escalante Pérez; recibieron medalla, trofeo y ajedrez con tablero, mientras que el 4° y 5° sitio fueron para Ángel Marroquín Álvarez y Rubén Morales Vázquez, quienes obtuvieron trofeo y ajedrez con tablero.

En la Categoría Juvenil, el primer sitio lo obtuvo Iván Darío Mendoza Sierra; el segundo lugar Omar Alejandro Reyes Cruz, y el tercer lugar Sergio Rivas García, ellos fueron premiados con medalla, trofeo y ajedrez con tablero; además el 4° sitio se lo adjudicó Adriana Martínez Espinoza y el 5° lugar Axel Jesús Escalante, mismos que recibieron trofeo y ajedrez con tablero.

De la misma forma, en la Categoría Libre el primer lugar fue para el veracruzano Florentino Garmendez González, quien fue reconocido con 5,000 pesos, medalla y trofeo; el segundo fue para Carlos Garmendez González, hermano del primer lugar y también originario de Veracruz, premiado con 3,000 pesos, medalla y trofeo; el tercer sitio fue para Omar Pérez Hernández, quien fue galardonado con 2,000 pesos, medalla y trofeo; Daniel Ramírez Alcázar se quedó con el 4° escaño y se hizo acreedor a 1,000 pesos, trofeo y ajedrez con tablero, y el 5° sitio se lo llevó Víctor Hugo Fuentes Guzmán, se le premió con 750 pesos, trofeo y ajedrez con tablero.

En su intervención, el Diputado Enrique Zamora Morlet, señaló que el torneo de ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam, es uno de los más importantes del sureste del país, por lo que felicitó a la familia Zamora Cruz por seguir dándole vida a este deporte ciencia en la región.

La práctica del ajedrez, dijo, pone a prueba los conocimientos y habilidades mentales de quienes lo practican y es muy bueno en el nivel académico; así mismo, agradeció la presencia de los más de 150 ajedrecistas de todos los municipios y de otros Estados quienes acudieron a participar.

Finalmente, Adolfo Zamora Cruz, Director Honorario de esta casa editorial, en punto de las 5:10 del día dio por clausurado este evento, recordándole a todos los participantes que este torneo continuará el próximo año, por lo que con anticipación dejó abierta la invitación.

Previo a la entrega de los premios los organizadores, ofrecieron un show de lujo a los pequeñines con la participación del payaso “Gabirucho”, por lo que los niños acompañados de sus padres pasaron una tarde inolvidable, además disfrutaron de un rico pastel, recibieron premios y playeras.

Durante el evento se contó con la presencia del Árbitro Internacional Fernando Cortinas Montes; de José Alfredo Castillo García, Árbitro Oficial, además de Rolando Ramírez Flores, Árbitro Estatal. Cabe recordar que el torneo es de gran trascendencia ya que la competencia cuenta con la anuencia de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C. (FENAMAC) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (AAECHAC). EL ORBE/Nelson Bautista