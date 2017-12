MVC y EPN Entregan Viviendas a Familias Damnificadas de Jiquipilas

*En Chiapas, donde resultaron afectadas mil 200 comunidades con gran dispersión, se ha entregado casi el 80 por ciento de las tarjetas con apoyos: EPN

*Cada día más familias afectadas por el sismo están poniendo de pie sus viviendas: Velasco

Ejido Quintana Roo, Jiquipilas, Chiapas.- Durante su visita a Chiapas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello supervisaron los avances de la reconstrucción en el municipio de Jiquipilas, tras el sismo de 8.2 que afectó a la entidad el pasado 7 de septiembre.

En su recorrido por el ejido Quintana Roo de este municipio, Peña Nieto y Velasco Coello constataron que cada día más familias damnificadas por el sismo están poniendo de pie sus viviendas, recuperando la confianza en un mejor futuro.

Tras realizar la entrega de viviendas nuevas a personas afectadas, el Gobernador del Estado señaló que todas las familias cuentan con el respaldo y apoyo de su gobierno y de la Federación.

Puntualizó que la fuerza y unidad del pueblo de Chiapas y en particular de las mujeres, ha sido clave para mantener a la entidad de pie y avanzando con paso firme.

“Sin el apoyo de ustedes las mujeres no estaríamos aquí más fuertes, más unidos que nunca”, manifestó el mandatario chiapaneco.

Por su parte, el Presidente de la República refrendó su compromiso y agradeció el apoyo y respaldo de la población de todos los municipios afectados.

“Esto es parte de un proceso, y espero que en el primer trimestre del próximo año podamos tener totalmente reconstruidas las viviendas que tuvieron afectaciones, que se perdieron total o parcialmente”, apuntó.

Precisó que en Chiapas, donde resultaron afectadas mil 200 comunidades con gran dispersión, se ha entregado casi el 80 por ciento de las tarjetas con apoyos.

“El censo de viviendas afectadas en las distintas entidades que registraron daños se han llevado a cabo con rigor para asegurarnos que las personas afectadas realmente reciban el apoyo de acuerdo al daño que tuvieron sus viviendas”, aseguró.

Durante el recorrido que realizó pudo constatar que en esta comunidad ya se han reconstruido cerca de 50 casas.

“Hemos entregado algunas viviendas construidas en su totalidad y otras que han sido reconstruidas en este municipio que fue uno de los que tuvieron mayor grado de afectación con el sismo de 8.2 del 7 de septiembre”, indicó.

Agregó que este proceso no ha concluido y se mantienen las evaluaciones en miles de comunidades de 97 municipios afectados por este movimiento telúrico; por ello, dijo, se continúan entregando dos tarjetas con 15 mil pesos cada una, con recursos del Gobierno Federal.

El jefe del Ejecutivo Federal refirió que en la entidad se han creado Comités de Mujeres Vigilantes, para supervisar que la reconstrucción se lleve a cabo conforme a las reglas establecidas por el Gobierno Federal y donde los recursos se apliquen con transparencia.

Finalmente, el Presidente de la República y el Gobernador reconocieron las labores que implementa el personal de la Armada de México, quienes desde el primer momento del sismo, se movilizaron para atender a la población damnificada con la aplicación del Plan DNIII.

En esta gira de trabajo, ambos mandatarios estuvieron acompañados por los titulares de Sedesol, Enrique Miranda Nava; de Sedatu, Rosario Robles Berlanga; del director General del IMSS, Mikel Arriola Peñaloza; la alcaldesa de Jiquipilas, Ana Laura Romero Basurto, entre otros. ICOSO