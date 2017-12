Amnistía a Criminales Ocurrencia Peligrosa de AMLO: Osorio Chong

Ciudad de México; 5 de Diciembre.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró inaudito y una ocurrencia peligrosa la propuesta de dar amnistía al crimen organizado, como planteó Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Esta propuesta es una ocurrencia muy peligrosa…no solo porque lastima a las víctimas, sino porque convierte al Estado Mexicano en un estado cómplice, en un Estado criminal”, aseveró en entrevista.

Al recalcar que la seguridad no se resuelve con voluntarismos ni recetas mágicas, Osorio Chong insistió que es inaudito que después de tanto trabajo y esfuerzo venga alguien a ofrecer perdón a asesinos, secuestradores y extorsionadores.

En entrevista, el titular de Gobernación opinó así sobre la amnistía a líderes criminales para pacificar al país planteada por el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Considero que debería de preguntar qué piensan de su idea…a las familias de las miles de personas a las que les han arrebatado la vida. Los militares, los marinos, los policías federales que incluso han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Los que siguen todos los días enfrentando a los criminales, poniendo en riesgo su integridad. ¿Qué pensarán todos ellos de una amnistía?”, apuntó Osorio Chong.

El funcionario federal aseveró que ninguna paz será posible sin justicia. “A un tema tan importante como lo es la seguridad, hay que hacerle frente con argumentos, no con despropósitos. La seguridad es un tema de Estado de derecho, no de voluntarismos ni de fórmulas mágicas”. (Sun)