Emiten Recomendaciones por Bajas Temperaturas en Escuelas

*El objetivo prevenir y evitar enfermedades.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Ante el pronóstico de bajas temperaturas, la Secretaría de Educación emitió algunas recomendaciones a los padres de familia para prevenir y evitar enfermedades entre el alumnado y la comunidad educativa de los diferentes niveles educativos.

El coordinador de Protección Civil y Emergencia Escolar de la Secretaría de Educación, Mario Pinto Beutelspacher, señaló que de acuerdo a la temporada se estima la llegada de más de 50 frentes fríos en la temporada invernal que concluye a finales de mayo, de los cuales dos o tres podrían ser muy intensos. Hasta el momento, el frente frio número 14 trae consigo descenso de temperatura acompañados de ligeras lluvias y vientos en algunas regiones del estado. Para este fin de semana se pronostica el ingreso del frente frio No. 15.

Entre las sugerencias expuestas se encuentran: La activación de la unidad interna de Protección Civil y Emergencia Escolar en todos los centros educativos, así como administrativos; preparar el “Plan Escolar para la Reducción de Riesgos de Desastres”; estar atentos a la información que se emita a través de los medios de comunicación; revisar techos de centros escolares, así como árboles, anuncios y/o espectaculares por los vientos fuertes que pudieran suscitarse.

El funcionario estatal informó que para proteger a las comunidades educativas en Chiapas, se recomienda extremar precauciones, abrigarse y no exponer innecesariamente a sus hijos e hijas; asegurarse que cuenten con su esquema completo de vacunación; que consuman frutas y verduras ricas en vitamina A y C, además de solicitarle a los padres o tutores de niñas y niños enfermos de las vías respiratorias, trasladarlos al médico para la atención inmediata.

Destacó que estará muy pendientes de que los diversos centros educativos adopten estas medidas, sobre todo en el nivel básico, ya que se debe tener principal cuidado con la niñez de seis años debido a que son más vulnerables ante las enfermedades respiratorias ocasionadas por las bajas temperaturas prevalecerán hasta el mes de mayo del siguiente año. ICOSO