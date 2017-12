Denuncian Pésima Atención en el Hospital del ISSSTE

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre.- Familiares de pacientes internados en la clínica hospital del ISSSTE “Roberto Nettel Flores”, de esta ciudad, denunciaron que es pésimo el servicio que les brindan.

Una señora que pidió el anonimato denunció que “la atención que les brindan es deficiente, tenemos que pagar la renta de dos mil pesos diarios por un aparato para tener conectado a nuestro familiar, pagamos medicamentos que no hay en la farmacia, como una ampolleta para subir la presión que vale 100 pesos y le suministramos alrededor de 16 ampolletas al día”.

Dio a conocer que les piden que compren agua oxigenada y agua pura, y a los demás familiares de los pacientes les han llegado a pedir gelatina y jugo para sus pacientes.

“Mi familiar adquirió una bacteria llamada pseudomona en terapia intensiva, lo sacaron de ahí para el área de aislados desde el día martes 5 de diciembre, sin embargo el área no tiene clima, la puerta no cerraba porque la cama está muy grande y el área muy chica”, agregó.

Lo aislaron por la bacteria que tiene, pero el área donde está tiene una temperatura muy alta y pueda adquirir otra bacteria y nadie en el ISSSTE, mucho menos la Directora, se hacen responsables para encontrar una solución, señaló.

“Lo que tiene mi hermano es bastante severo, tiene cirrosis e insuficiencia renal, él despertó del coma el día 23 de noviembre y el otorrinolaringólogo dio fecha de cirugía y a pesar de que sus valores aumentaron, no lo operó, y dejó que mi hermano siguiera entubado y es un problema que ya dañó las cuerdas bucales”, lamentó la preocupada mujer.

Su familiar estuvo diez días consciente, pero los doctores no lo quisieron operar y volvió a recaer, al grado de quedar en coma nuevamente.

Denunció que llevan 27 días pagando una máquina con una renta de dos mil Pesos diarios, cien ampolletas de 100 Pesos cada una, más 8 unidades de sangre de dos mil Pesos, 100 unidades de plasma de 600 Pesos cada una.

Pidió que la atención sea la adecuada porque a su hermano le descuentan como derechohabiente.

"En el área de terapia intensiva donde estuvo 25 días, las enfermeras padeciendo conjuntivitis y gripe, comen ahí adentro, nos comentan que hasta manejan dinero; es deficiente la atención porque ellas, que están al pendiente de los pacientes, deben tener un trato cordial", concluyó.