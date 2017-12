Nevadas Sorprenden Norte y Centro de México; En Tapachula Cae Intensa Lluvia Atípica

La noche de ayer, una lluvia intensa sorprendió a los habitantes del municipio, ya que no se esperaba una participación, debido a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días.

Sin embargo, estas condiciones son provocadas por el Frente Frío No. 14, que se expande en la mayor parte del territorio nacional, por lo que el pronóstico de lluvia se mantiene para la región, así como bajas temperaturas para la zona centro y altos de Chiapas.

LA NIEVE HA LLEGADO AL NORTE DE MÉXICO.

Las bajas temperaturas por el frente frío número 14 han causado estragos en varias ciudades del desértico Estado de Coahuila, habituadas al frío, pero poco acostumbradas a las tormentas invernales. En Torreón ha nevado este viernes por primera vez en 20 años. Un día antes había sido Piedras Negras, en la frontera con Estados Unidos, donde no había caído nieve desde más de 30 años. La onda gélida ha provocado el colapso de al menos seis carreteras en Coahuila y Nuevo León, mientras que 13 municipios de Durango están en alerta por nieve y aguanieve.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado temperaturas menores a los cinco grados bajo cero en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Otros 11 Estados en el centro y el norte del país registrarán temperaturas entre los cero y los cinco grados bajo cero. En El Vergel, una pequeña comunidad en Chihuahua, y en La Rosilla (Durango) los termómetros marcaron como mínimas registros de menos 12 grados.

Las autoridades han dado cuenta de nevadas de más de 20 centímetros en Coahuila y Nuevo León, así como en regiones volcánicas como Cofre de Perote (Veracruz), el pico de Orizaba (Puebla y Veracruz, el punto más alto de México) la Sierra Negra (Puebla). Protección Civil de Coahuila ha informado de que al menos 57 personas en Torreón y 26 personas en la capital Saltillo han tenido que acudir a albergues para resguardarse. En Tamaulipas se ha activado el operativo carrusel para proteger a poblaciones vulnerables del frío y en algunos puntos de Chihuahua y Zacatecas se han suspendido clases.

SUSPENDEN CLASES EN CHIHUAHUA

En Chihuahua fueron suspendidas las actividades en los planteles educativos de cuatro municipios debido a las inclemencias del clima y de común acuerdo entre las autoridades estatales y municipales.

Por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a solicitud de autoridades municipales, la Secretaría de Educación y Deporte informó la suspensión de actividades en Balleza, Guachochi y Cuauhtémoc.

También en Parral, de acuerdo con un reporte del Departamento de Servicios Regionales, Zona Sur de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, se autorizó la suspensión de clases.

El secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, precisó que los padres de familia que determinen no enviar a sus hijos a las escuelas, no tendrán falta o sanción alguna.

NEVADAS PROVOCAN CIERRES VIALES EN NUEVO LEÓN

Debido a las condiciones adversas en la carpeta asfáltica por la caída de agua nieve y nieve en la región, se registró el cierre de carreteras que convergen con el estado de Nuevo León.

La precipitación de hielo comenzó desde la tarde-noche del jueves y el reporte hasta el momento es de afectaciones en la vía a Saltillo, que conecta con el vecino estado de Coahuila, así como la carretera a Laredo.

La Policía Federal de Nuevo León publicó en su cuenta oficial de Twitter que la caída de nieve complicó la situación en el kilómetro 64 + 000 al 81+ 000 carretera Monterrey-Laredo entronque a Ciénega de Flores La Gloria y kilómetro 80 + 000 al 51 + 000 carretera Libre a Monterrey.

En la carreta Monterrey- Saltillo también se reportaron malas condiciones y el cierre de la vía libre y la autopista.

Los cierres dejaron a conductores varados tanto en la carreta Monterrey-Laredo como Monterrey-Saltillo.

En la zona metropolitana, una gran cantidad de gente se dio cita desde temprana hora en Chipinque para ser testigos del paisaje nevado en ese lugar. Agencias