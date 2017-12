PRD, PAN Y MC Registran su Coalición “Por México al Frente”

* Anaya y Mancera se Disputan Candidatura a la Presidencia.

Ciudad de México.- Los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición “Por México al Frente”.

Por México al Frente es el nombre final con el que los tres institutos políticos rebautizaron el llamado Frente Ciudadano por México.

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) firmaron una coalición parcial para el proceso electoral del 2018.

El coordinador nacional de MC, Dante Delgado, con la firma el Frente da un paso más para “sacar al PRI de Los Pinos”, por lo que su responsabilidad será ganar la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión.

“Viene lo más difícil, nos vamos a enfrentar a los chantajes, mezquindad y ver quién se mantiene ante los embates del poder, sino nos comportamos a la altura de las circunstancias los mexicanos no nos lo van a perdonar, y todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano”, apuntó.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, agregó que la situación de emergencia por la que atraviesa el país, obliga a no resignarse y a cambiar el rumbo de México.

“Hay muchas horas de trabajo, discusión, que dejan claro que los problemas de México van más allá de ideologías diferentes, no ha sido sencillo porque hemos enfrentado al poder, hay testigos y evidencias, porque aquí no hay dedo designador, ni nadie que venga a decir esté va a ser, por eso entendemos que había muchos que ya se frotaban las manos y que el Frente no iba a durar, pero les decimos: se quedaron con las ganas”, refirió.

Barrales reconoció al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por ser parte de este esfuerzo, al cual contribuyó mucho, “le agradezco”.

Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN, aseguró que debe dar una transformación de fondo porque la brecha de desigualdad es enorme, además de que México se ha vuelto uno de los países más violentos y con mayor corrupción.

“Decían que era imposible que nos pusiéramos de acuerdo, aquí está la plataforma más seria, decían que era imposible que se registrará está coalición, pero hicimos lo que parecía imposible. Aquí estamos, apartando lo que nos separa y apretando lo que nos une”, agregó.

El consejero presidente del INE, Lorena Córdova, dijo que la coalición demuestra la pluralidad política que vive el país, pues anteriormente, éstas eran ‘quimeras’

Expresó que el INE actuará “sin filias y fobias”. Sun