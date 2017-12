Claudia Barrales Renuncia al PRD; Quiere Candidatura de la CDMX

* Manuel Granados Asume Dirigencia del Partido.

Ciudad de México.- Al concluir su gestión como presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la senadora Alejandra Barrales confirmó esta noche que buscará la candidatura del partido para el gobierno de la Ciudad de México.

Barrales pidió la confianza a su partido para que la apoye como candidata y, en cambio, prometió que ganará las elecciones para que su partido siga gobernando la capital del país.

“He decidió buscar la candidatura a la jefatura de Gobierno, y trabajar por este nuevo reto, porque estoy convencida de que esta ciudad debe seguir siendo la mejor ciudad para habitar, que la ciudad sea de izquierda”, dijo.

Destacó que está “convencida” de que la capital del país “debe seguir siendo la mejor ciudad, debe seguir siendo la ciudad de vanguardia, una ciudad de izquierda”.

“Quiero decirles que si mi partido me da la confianza para que yo pueda estar en la boleta de 2018, lo haré con mucho gusto, lo haré con mucho honor”, añadió.

En su último mensaje como lideresa expresó “misión cumplida”, toda vez que, dijo, se va con retos concluidos. Asimismo, hizo un reconocimiento al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

“Quiero agradecerle a Miguel Ángel Mancera porque sin su apoyo no hubiera sido posible muchos de los retos que hemos alcanzado”, dijo. .

Afirmó que su partido ahora está más limpio, en referencia a aquellos que no confiaban en el perredismo y salieron de sus filas.

“Después de todos estos eventos, pudiera considerarse como un partido más limpio, y más grande. Más limpio porque pone por delante sus ideales y a sus leales”, aseveró.

En su último mensaje como lideresa, dijo que el PRD tomó la decisión de no ir a la cola de nadie y dejar firmado el convenio de coalición Por México al Frente, junto al PAN y MC de cara a las elecciones de 2018.

Reconoció que “faltan muchas cosas por hacer y vienen muchos retos”.

Toma protesta Granados como nuevo dirigente del PRD

Por el voto unánime del Consejo Nacional perredista, Manuel Granados Covarrubias, cercano al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, tomó protesta como presidente del PRD; mientras que Ángel Ávila Romero, integrante de Nueva Izquierda, hizo lo propio al frente de la Secretaría General por el periodo de un año para encabezar los trabajos de las elecciones de 2018.

Las tribus Alternativa Democrática Nacional (ADN), liderada por Héctor Bautista, y Vanguardia Progresista, coordinada por Héctor Serrano, llegaron ayer a las mesas de negociación con el perfil de Manuel Granados, a propuesta del jefe de gobierno capitalino. Estos fueron respaldados por otras expresiones como Izquierda Democrática Nacional (IDN).

Tras horas de negociación, dichas tribus se impusieron a la propuesta que tenían el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; los dirigentes de Nueva Izquierda, Jesús Zambrano y Jesús Ortega; los dirigentes de Iniciativa Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo (diputado federal) y Jorge Martínez; así como el dirigente de Foro Nuevo Sol, Pascual Sígala.

El acuerdo se cerró entre las corrientes y el Consejo Nacional votó por unanimidad a favor de la única fórmula de Miguel Granados y Ángel Ávila como presidente y secretario general del PRD, respectivamente. Sun