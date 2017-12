Se Accidentan Los Flamer’s en la Costa de Chiapas

* Debido a las Lamentables Condiciones de la Carretera

Tapachula, Chiapas; 9 de Diciembre.- Los integrantes del grupo musical Los Flamers, originarios de Veracruz, sufrieron en la madrugada de este sábado un accidente vehicular en la unidad en la que viajaban, justo a la altura del ejido Galeana, en el tramo carretero ubicado entre los municipios de Mapastepec y Pijijiapan.

Las primeras versiones señalan que el propietario de la agrupación, Roberto Bueno Campos, es el más afectado con traumatismos en la cabeza y una pierna fracturada, y su salud es de pronósticos reservados; además de Javier Durán, con fractura en un brazo, mientras que el resto resultaron heridos, pero se reportan estables.

La agrupación había ofrecido el viernes un concierto en el municipio de Mazatán, como parte de las celebraciones a la Virgen María Concepción, patrona de la comunidad.

Según los reportes de los brigadistas de primeros auxilios, el percance ocurrió alrededor de las 05:30 horas, en el que el vehículo terminó volcado.

Inicialmente los heridos fueron trasladados a un hospital de Pijijiapan, y después hacia Tapachula, para su atención médica.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el percance, aunque no se descarta que haya sido por las condiciones de la carretera, y la falta de señalizaciones.

Cabe recordar que en ese mismo tramo, hace dos años, el vehículo en el que viajaban los integrantes del Grupo Audaz, que coincidentemente eran de Veracruz y habían ofrecido un concierto en la víspera, sufrieron un accidente.

Lamentablemente en aquella ocasión, 14 de Noviembre del 2015, fallecieron cuatro personas, entre ellas el líder y vocalista del Grupo, Rigo Domínguez.

A pesar de las promesas sexenales de modernizar la carretera Panamericana, conocida popularmente como la Costera, la Federación sólo ha autorizado recursos para su mantenimiento.

La reparación de los cuatro carriles es tan lento, que los trabajos que se iniciaron en el primer año del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y aún no concluyen, sobre todo entre Arriaga y Tonalá, que se ha convertido literalmente en una trampa de muerte.

Los trabajos a medias, las nuevas afectaciones, la falta de señalizaciones, entre otros factores, han provocado que en los últimos tres años se hayan suscitado infinidad de accidentes, muchos con fatales consecuencias.

Recientemente, en la salida del Rancho Las Troches, también entre Mapastepec y Pijijiapan, chocaron dos vehículos de frente, lo cual dejó un saldo de cuatro lesionados y cuantiosos daños materiales.

Las unidades fueron una camioneta Nissan roja, de redilas negras, con placas de circulación CV-75-937 del Estado de Chiapas y el vehículo de transporte de carga de un farmacéutica, con placas CW-49-634.

Sin Esperanzas Para el 2018.

Los habitantes del Soconusco esperan cada fin de año con la esperanza de que el Gobierno Federal se apiade de la Frontera Sur y, por fin, modernice la carretera que une a México con Centro y Sudamérica.

Sin embargo, apenas hace unos días se dio a conocer que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2018, no hay grandes esperanzas para sacar Chiapas de sus rezagos ancestrales y mucho menos para la modernización del Estado.

En la propuesta inicial, no se había incluido proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, pero posteriormente se obtuvieron mil 253.3 millones de Pesos, donde Chiapas, Guerrero y el Estado de México tendrán una parte de esos recursos.

En términos generales, se aprobaron dos mil 840.3 millones de Pesos para el 2018, que solamente servirán para cuatro paquetes de conservación plurianual de la red federal de carretas que requieren de un total de 10 mil 718.2 millones de Pesos, es decir, meramente mantenimiento.

Estos son las carreteras Arriaga-Tapachula, Campeche-Mérida, San Luis Potosí-Matehuala y Tampico Ciudad Victoria.

Quedará en manos de la próxima administración federal y de los legisladores, que aprueben los otros 8 mil 877.9 millones de Pesos que se requerirán para completar los cuatro proyectos durante el sexenio o, de lo contrario, esos trabajos quedarán a medias.

Se creía que con el Decreto para la instalación de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas, la carretera de la Costa sería convertida en una autopista de primer nivel, que permita la conectividad que requerirán las empresas que tienen la intención de instalarse.

En lugar de ello, los recursos servirán únicamente para rehabilitar con pavimento asfáltico (chapopote), tal y como lo han hecho desde hace varias décadas.

Con ese sistema, las obras de rehabilitación se vuelven eternas, provocan accidentes mortales, quedan inconclusas, o antes de que se concluyan -como es el caso actual-, ya están en pésimas condiciones.

La inversión plurianual para ese tipo de proyectos, o sea por abonos, ocasionó que por meses, la carretera Costera en varios tramos fuera reducida a un camino de terracería.

En diversos puntos, que se supone ya fueron concluidos, presenta grandes hoyos que ponen en riesgo la vida de los usuarios, aunque tampoco se colocaron señalizaciones ni las líneas de división y límite de los carriles, por lo que en la noche es casi imposible poder ver la carretera.

Ni siquiera ha concluido éste sexenio, pero desde ahora ya sabemos, gracias al Presupuesto de Egresos, que en los próximos años el Soconusco seguirá igual de marginado por la Federación, como siempre. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/Ver más Información en la Sección de Rojas