Entrega MVC Proyectos Para Avicultura en Zonas Afectadas por el Terremoto

En el municipio de Huehuetán, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó proyectos productivos a mujeres afectadas por el sismo del 7 de septiembre, con lo que se contribuye a la alimentación y economía en sus hogares.

Acompañado de la directora del DIF Chiapas, Carolina Elizabeth Sohle Gómez y del presidente de Huehuetán, José Manuel Ángel Villalobos, el mandatario hizo entrega de los proyectos de avicultura de Seguridad Alimentaria Sustentable 2017, para beneficiar a la nutrición de las mujeres y sus familias.

“Las mujeres han sido pieza fundamental para sacar adelante a Chiapas tras el sismo de septiembre. Una vez más, ustedes han dado muestra de su solidaridad y valentía. Estos proyectos son para que sus hijas e hijos estén mejor alimentados”, apuntó.

Cabe mencionar que cada paquete cuenta con 22 aves de postura, alimento y botiquín veterinario, semillas de hortalizas de rábano, acelga, cebolla, calabaza y lechuga.

Posteriormente, en los municipios de Escuintla y Huixtla, el Ejecutivo estatal otorgó el programa “Bienestar, Apoyo a Jefas de Familia”, donde destacó la importancia de trabajar en unidad sociedad y gobierno, para que con el poder de la denuncia se combata la violencia de género.

“Quiero pedirles que trabajemos para defender los derechos de las mujeres. Me preocupan mucho las mujeres que son golpeadas o agredidas física o verbalmente, quienes las agreden tienen que ser castigados con todo el peso de la ley; por eso, necesito que me ayuden con sus denuncias a través de la Fiscalía de Atención Especializada en Delitos Cometidos en contra de las Mujeres”, señaló.

En este marco, hizo un reconocimiento a las mujeres de esta región, por su trabajo y esfuerzo después del sismo, junto a los tres órdenes de gobierno.

“Aquí he estado caminando los barrios, las colonias y las comunidades, y aquí estoy hoy con ustedes y estaré para poner en pie a sus municipios y a Chiapas con la reconstrucción”, finalizó. ICOSO