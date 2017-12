Hasta Tres Mdp de Sanción a Terminales Camioneras que Abusen de Vacacionistas

*Advierte PROFECO.

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre.- Al acercarse el periodo vacacional de fin de año, la demanda de boletos de autobús se ve incrementada de manera considerable, situación que muchas veces aprovechan las terminales camioneras para incrementar sus tarifas, por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha un operativo especial que incluye comercios con mayor demanda durante la época.

El subdelegado de la Profeco en Tapachula, Emilio Pinzón González, dio a conocer que las sanciones económicas a las que podrían ser acreedores las terminales camioneras, por cometer abusos contra los clientes, van de los 300 a los 3 millones de Pesos, de acuerdo a la falta que incurran.

Personal de la dependencia verifica de manera previa en las principales terminales camioneras de la región, que se cuente con los precios a la vista y evitar que sean alterados, para no afectar la economía de los consumidores.

Las faltas que más cometen las centrales camioneras son: aumento en el precio de los boletos, no dar descuentos a estudiantes o adultos mayores y no exhibir precios a la vista, dijo, por ello están en verificación constante para evitar que se comentan abusos durante el periodo vacacional.

“En estas fechas aumentan de manera considerable las ventas de boletos tanto de camiones y aéreas, por eso verificamos que no abusen de los clientes, y sí respeten las promociones establecidas, de contrario pueden ser acreedores a sanciones administrativas y económicas” sostuvo.

Asimismo, puntualizó que también se monitorea a otros establecimientos, como restaurantes, centros comerciales, tiendas departamentales, zapaterías, entre otros, comercios que mayor demanda tienen durante las fiestas navideñas, sobre todo porque las familias se preparan con los regalos. Agencia Intermedios