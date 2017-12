Se Conforman las Alianzas Políticas con Miras a la Elección Presidencial del 2018

*EN ESTA SEMANA TENDRÁN QUE FORMALIZAR LOS ACUERDOS ANTE EL INE, PARA ELLO PRECANDIDATOS Y LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS INICIAN NEGOCIACIONES.

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre.- La gran mayoría de los partidos políticos con registro nacional, han empezado a consolidar sus alianzas para contender con candidatos homologados en las elecciones federales del próximo año, en pactos que se prevé se formalizarán en las próximos horas ante el órgano electoral.

Luego de que apenas el fin de semana pasada registrara su aspiración a la Presidencia de la República por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), este lunes, José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Hacienda, aceptó la precandidatura presidencial del Verde Ecologista de México (PVEM) y sus propuestas de campaña.

En ese acuerdo, sobresale el compromiso de Meade por un México sin armas y que, por lo menos, una vez al mes se tengan reuniones con maestros y padres de familia, además de impulsar el cuidado del medio ambiente.

El acto de presentación de la plataforma electoral del Vede, celebrado en la Ciudad de México, fue considerado como un pacto para que el PRI vaya en alianza con el PVEM en la elección del próximo Presidente de la República, cuya carta conjunta deberá ser presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en esta misma semana.

Por los avances en la mesa de negociaciones que Meade ha hecho público, se prevé que a la alianza PRI-PVEM se una el Partido Nueva Alianza (PANAL).

El Exsecretario fue recibido por expresidentes y Delegados del partido y se puso el chaleco verde que le regaló el presidente del PVEM, Carlos Puente.

Meade indicó que “en esta elección vamos a decidir en manos de quien pondremos el futuro de nuestras familias. No podemos permitir que las propuestas irresponsables, la fractura y la división tengan que ser pagadas por las próximas generaciones”.

Además, se comprometió con la plataforma verde “para promover energías limpias accesibles y la transformación de la basura en energía; a generar empleo para los jóvenes y a un México sin hambre, sin armas y sin violencia”.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, Carlos Puente Salas, hizo un reconocimiento público al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por su trayectoria y su incansable labor a favor de los chiapanecos, sobre todo de las clases vulnerables.

También reconoció el trabajo del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas y actual dirigente del PVEM, en el Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien estuvo presente en el acto por ser Consejero Nacional.

Ahí, Puente le pidió a Eduardo Ramírez que llevara como mensaje al gobernador que “Chiapas tiene todo nuestro apoyo y estaremos ahí para respaldarlos.

PAN-PRD-MOVIMIENTO CIUDADANO.

Por su parte, los Presidentes nacionales del Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) acudieron la noche del viernes ante el INE para registrar la alianza que denominaron “Por México, Al Frente”.

Alejandra Barrales, Dante Delgado y Ricardo Anaya presentaron ante los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) su propuesta electoral.

Barrales, quien este viernes terminó su gestión al frente del Sol Azteca, señaló que dentro del Frente no habrá designaciones por dedazo y criticó a quienes se dedicaron a atacarlos desde que se dio a conocer la intención de formarlo y aseguró que “se quedaron con las ganas de que el Frente desapareciera”.

Por su parte, Dante Delgado dijo que haber concluido la conformación del Frente es para llegar hasta el final, cuyo objetivo es ganar la Presidencia de la República y alertó sobre los intentos del PRI por frenar la unión de estos partidos políticos.

“Debemos entender que las acechanzas del poder no han terminado, el PRI y sus aliados quieren fracturarnos, frente a la colación ya sabe que están derrotados”, expresó.

Este lunes, Ricardo Anaya confirmó que buscará ser el candidato a la Presidencia de la República por ese Frente, lo cual también deberá de quedar plenamente en los próximos días.

Mientras que el Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, declinó participar en el proceso interno para ser candidato por el Frente, y mejor seguir en su cargo.

MORENA-PT-PES.

Mientras todo eso ocurre, las asambleas plenarias del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y del Partido del Trabajo (PT), acordaron en alianza en las elecciones federales.

Sin embargo, se reveló que en las últimas horas han entablado pláticas para que también se les una el Partido Encuentro Social (PES), al menos en las elecciones federales.

Hasta ahora sólo tiene conocimiento que la unión de esos partidos se registrará de manera oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos días, pero no se ha hecho público bajo que acuerdos.

El dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, confirmó que se encuentran en diálogo con Morena para conformar esa alianza electoral.

Además, que Andrés Manuel López Obrador “está muy cerca de las convicciones y pensamientos de Encuentro Social. Por eso se han dado los acercamientos”.

A pesar de que no hay nada formalizado ante las autoridades electorales, todo hace suponer que el precandidato de esa alianza será precisamente López Obrador.

38 Independientes a la Presidencia.

Las elecciones para el 2018 serán históricas por la numerosa lista de los 38 candidatos independientes que buscarán competir por la Presidencia de la República.

Entre ellos está la abogada, Margarita Zavala, quien fuera la primera dama de México durante la presidencia de Felipe Calderón.

El también abogado, economista y senador independiente (antes PRD), Armando Ríos Piter. El ingeniero agrónomo, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, actual gobernador de Nuevo León. El ingeniero civil y periodista, Pedro Ferriz de Con.

También está María de Jesús ‘Marichuy’ Patricio, quien es la candidata elegida del Congreso Nacional Indígena (CNI); Ángel Martínez, quien se jubiló de la Secretaría de Marina Armada de México en 2017; Gustavo Jiménez Pons, quien es empresario en el sector de aviación ejecutiva; Patricio Martínez, exmilitante del PRI.

El Pleito por la Ciudad de México.

Hasta el lunes por la noche, la Ciudad de México tenía 17 aspirantes para obtener una candidatura a la Jefatura de Gobierno de la capital

Este domingo se registraron Alejandra Barrales, Armando Ahued y Salomón Chertorivski, por el PRD, así como Claudia Sheinbaum, por Morena, quienes se suman al precandidato único del PRI, Mikel Arriola.

Además, el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que 12 aspirantes sin partido también se registraron

En tanto, los 12 aspirantes independientes a candidatos a Jefe de Gobierno son: Xavier González Zirión, quien reporta 86 mil 132 firmas; le sigue Lorena Osornio Elizondo, con 51 mil 917, y Pedro Pablo de Antuñano Padilla, con 19 mil 951.

José Luis Luege Tamargo, tiene el apoyo de tres mil 611 ciudadanos; Ana Lucía Riojas Martínez, ha recolectado mil 746; en tanto que Hugo Rodríguez Barroso ha logrado obtener mil 429 y Humberto García Montes, mil 151 firmas.

Otros aspirantes sin partido como Elsa Patricia Jiménez Flores ha juntado 320 firmas; Rafael Pontón Rodríguez 45; Alfredo Solar Picazo, 33; Christian Eduardo Vázquez Pizarro, 22 y, Rocío Artemisa Montes Sylvan, sólo ha recolectado 11. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello