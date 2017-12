Tránsito y Vialidad Confabulados con Choferes de Combis y Taxis

*Crean Desquiciamiento Vial en Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 12 de Diciembre.- Ni Tránsito del Estado, ni Vialidad Municipal, logran meter en cintura a los conductores de combis colectivas, tanto local como foráneas, donde quiera hacen base, donde quiera suben y bajan pasaje, circulan en sentido contrario, se posesionan de las inmediaciones del mercado, confiados en que ninguna autoridad los obliga a respetar las reglas de vialidad, violentando el derecho de los conductores de vehículos particulares, hasta de los mismos tricicleros.

Caso concreto son algunas combis colectivas que no tienen específicamente un lugar para acenso y descenso de usuarios, sin embargo, hace base en donde se les pega la gana; es el caso de la unidad de la Ruta “2 de Octubre”, en la Avenida Juárez y Calle Morelos Oriente, donde colectivos de la “29 de Diciembre”, permanecen en espera de pasaje congestionando la vialidad.

El delegado de Tránsito que tiene más de un mes que llegó a Huixtla, y se llama Policarpio, desde que tiene a su cargo la Delegación sólo hace trabajos de escritorio, todo el tiempo está encerrado en su cubículo, desconociendo lo que hacen sus elementos. Tal es el caso de la llegada del Gobernador a Tuzantán, no cubrió el evento, tampoco en Huixtla.

En el caso de Vialidad Municipal, sus elementos únicamente cuidan que en la Avenida Central no haya carros estacionados, pero propietarios de unidades señalan que así como son buenos para infraccionar, así también deberían mantener vigilancia en las calles adyacentes, donde obligadamente tienen que dejar sus vehículos, lejos del centro y a merced de la delincuencia, los cuales son contantemente cristaleados, los dejan sin espejos, estéreo y hasta la batería se llevan, precisamente por falta de vigilancia. EL ORBE/Luis Javier Ramos