Arranca Meade Pre-Campaña en San Juan Chamula; Promete Construir un México con Seguridad y Justicia

* DESDE EL PRIMER MINUTO DE ESTE 14 DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO INDÍGENA DE CHAMULA, MEADE KURIBREÑA SE DIJO LISTO PARA TRABAJAR POR MÉXICO

Chamula, Chiapas. – Desde el municipio indígena de Chamula, en el estado de Chiapas, José Antonio Meade Kuribreña, acompañado de su esposa, Juana Cuevas, arrancó su precampaña política de cara a las elecciones del 2018.

Vestido a la usanza tradicional, el precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó que está preparado para trabajar por México, ante cientos de miembros del PRI y PVEM en el estado.

En este marco, el presidente municipal de Chamula, Mario Santiz Gómez, hizo entrega del bastón de mando, que representa el respeto y respaldo al precandidato a la Presidencia de México.

Al hacer uso de la palabra, Meade Kuribreña destacó que ha caminado Chiapas y sus regiones, trabajando con las y los chiapanecos, reconociendo que la diversidad, las costumbres y la solidaridad, son la principal fortaleza de la entidad.

“Elegimos esta hora para decir claro y fuerte que no hay un solo minuto qué perder en la tarea de hacer a México más grande y más justo, México será mejor, tenemos bases fuertes para encabezar un cambio que tiene punto de partida, lo haremos desde el respeto, hermanaremos a México, un reencuentro por nuestra grandeza, del norte y del sur, un acuerdo por nuestros hijos sin importar dónde nacimos o cuánto tenemos; estoy preparado para conducir a los mexicanos a un futuro mejor, de bienestar, seguridad y justicia social”, resaltó.

Apuntó que Chiapas es una tierra de mujeres y hombres que han dado lo mejor de sí para marcar a México desde la Frontera Sur, al tiempo de asegurar que los chiapanecos no están solos en la lucha de lograr un mejor futuro y continuar con el desarrollo.

“He escuchado a los chiapanecos en su afán de seguir adelante, su deseo de tener las oportunidades de progresar, pondremos a Chiapas en sintonía con el desarrollo de México, abatiremos la pobreza extrema, acepto este bastón de mando que me acompañará desde Chamula, hasta el triunfo el 1º de Julio”, subrayó.

Desde este municipio indígena, Meade Kuribreña dejó en claro que quiere ser presidente para cerrar las brechas que separan al México actual, con el México que todos sueñan.

“Un México con seguridad y justicia, un México con alimento en cada mesa familiar, un México en donde se respete la ley, un México en el que las mujeres y las niñas tengan protegidos sus derechos, un México que le apueste a la educación y a sus jóvenes, un México que mejore su ambiente entero, un México que busque en el mundo las mejores oportunidades; éste es el México que merecemos y es justamente el que vamos a construir cuando ganemos la Presidencia de la República”, resaltó.

Cabe señalar que con este acto, se da inicio a una gira de promoción como aspirante a la Presidencia de la República.

Estuvieron presentes en este evento, el gobernador Manuel Velasco Coello, en su calidad de miembro del PVEM, junto a su esposa, Anahí de Velasco, así como presidentes municipales, diputados y senadores por Chiapas. Informa News