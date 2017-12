Meade Reúne a Militantes del PRI-PVEM; AMLO da a Conocer su Gabinete y Anaya Arranca en el DF

“JUNTOS HAREMOS DE CHIAPAS Y DEL SURESTE UN EJEMPLO DE LO QUE LOS MEXICANOS PODEMOS LOGRAR CUANDO NOS PROPONEMOS TRABAJAR DURO Y CON UNA VISIÓN CLARA” DESTACO JOSE ANTONIO MEADE.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre.- El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo este jueves que “sin importar cuántos frentes vengan, a nosotros, no nos va a dar frío”.

Esto en una clara referencia a la alianza conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), por el de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), que en los últimos días oficializó su fusión con miras a las elecciones del 2018, al que denominó “Por México al Frente”

El Exsecretario de Hacienda inició su precampaña en el primer minuto de este jueves, y cumplió durante el resto del día una intensa gira de trabajo en el municipio de San Juan Chamula y en la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Meade comenzó con un evento masivo en el parque central de Chamula, en donde expuso sus propuestas para la atención de los grupos vulnerables del país, entre ellos los indígenas.

Más tarde sostuvo un encuentro con cámaras, sectores productivos e inversionistas en el Estado, con quienes trató temas relacionados a la Zona Económica Especial (ZEE), el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) de Villa Comaltitlán, la porosidad de la frontera sur, corrupción, turismo, la falta de infraestructura, entre otros temas.

Luego, concedió una rueda de prensa a medios de comunicación y concluyó con una reunión con Delegados del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en un acto celebrado en el Polyforum.

Durante la gira, Meade -quien estuvo acompañado de su esposa Juana Cuevas Rodríguez- afirmó que “vamos a unir a México, no a fracturarlo. Nos hermanamos para darle una vida mejor, caminaremos juntos sin importar donde nacimos o cuánto ganamos”.

Se refirió después al Estado, al señalar que “juntos haremos de Chiapas y del sureste un ejemplo de lo que los mexicanos podemos lograr cuando nos proponemos trabajar duro y con una visión clara”.

El Soconusco: el Tema Prioritario de los Empresarios.

Durante la reunión privada que sostuvo con los empresarios y en el resto de la gira, Meade estuvo acompañado del senador Luis Armando Melgar Bravo, y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Ante los representantes productivos, ofreció un diálogo abierto con ese sector, a fin de encontrar las vías para generar mayores condiciones de crecimiento.

Aunque dejó en claro que en estas semanas centrará sus esfuerzos en buscar el respaldo de los militantes Delegados del PRI, a fin de que sea elegido como abanderado presidencial de ese instituto.

Ahí, José Antonio Toriello Elorza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, quien fungió como moderador de ese encuentro empresarial, presentó los puntos a tratar, en donde el tema prioritario fue el Soconusco.

“Chiapas no puede seguir siendo el primer lugar en marginación de parte del Gobierno Federal”, dijeron los empresarios al abrir la reunión, en la que expusieron la vulnerabilidad del Estado en temas como el analfabetismo, desnutrición y salud.

Basados en los censos oficiales del mismo Gobierno Federal, le expresaron que el Estado tiene grandes carencias en infraestructura de comunicaciones terrestres y que, aún cuando es el principal productor de la energía hidroeléctrica que consume el país, tiene una de las tarifas más altas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Le dijeron que, irónicamente, es considera la Entidad más pobre de México, pero le aplican, también, las tarifas aéreas más altas de territorio nacional.

Al hablar de la Zona Económica Especial, indicaron que se deben poner en marcha todas las estrategias que sean necesarias para que no sea solamente una situación sexenal o de papel, y que, en lugar de ello, se brinden las facilidades para que los inversionistas nacionales y extranjeros se instalen en ese lugar y sea un proyecto de éxito.

En temas de seguridad, dijeron que el Cefereso de Villa Comaltitlán fue construida, por algún tipo de arreglos, en una zona de alto riesgo y que por lo mismo, se expone la vida de los reclusos y del personal que labora ahí.

Recordaron que desde hace tres años, cuando entró en funciones ese penal, se han ido incrementando paulatinamente los índices delictivos en toda la región y que por ello, es urgente reubicar la cárcel a otra parte del país.

A la par de ello, que se ha detectado la presencia de células de pandillas en la región, como la de los mara salvatruchas, que es necesario desactivar para salvaguardar la paz, el patrimonio y la integridad física de la población.

También se refirieron al descarado tráfico de decenas de toneladas de mercancías que entran de manera ilegal al país todos los días por la frontera con Guatemala, “donde pareciera que todas las autoridades que tienen la responsabilidad de cuidar la franja limítrofe, están de acuerdo”.

Así también, “en ésta frontera porosa están pasando de todo, incluyendo armas, drogas y tráfico de seres humanos, sin que nadie haga algo para evitarlo”.

Luego tocaron el tema agrícola, en el que subrayaron que no es posible que no se impulse un amplio programa de productividad en la Entidad, muy a pesar de sus potencialidades.

Así también, en la necesidad de fortalecer al sector turístico y aplicar la ley para garantizar el estado de derecho, en un equilibrio entre el respeto de las garantías individuales, y la protección a los sectores productivos.

Pusieron como ejemplo los bloqueos carreteros que hubo el año pasado, lo que ocasionaron -según dijeron- uno de los daños económicos más grandes en la historia de la Entidad, se cerraron cientos de empresas y se perdieron miles de empleos.

Por ello, propusieron coadyuvar en un programa integral para la atención de los rezagos históricos en Chiapas, “porque no es posible ver el gran desarrollo del norte del país y el subdesarrollo del sur”

Meade tomó nota de cada uno de los temas que se trataron y, en términos generales, dio respuestas positivas.

En el evento, uno de los empresarios recordó que el hoy precandidato, sin hacer aspavientos, es uno de los turistas más frecuentes del Soconusco en los últimos años, luego de que le gusta pasar sus vacaciones, acompañado de su familia, en diversos puntos de la región, incluyendo la Ruta del Café. EL ORBE / Ildefonso Ocho Argüello