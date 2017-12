Protestan Polleras por Competencia Desleal de Comerciantes Informales

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre.- Comerciantes con venta de pollo que se encuentran dentro del mercado “Sebastián Escobar”, bloquearon calles en protesta porque el Ayuntamiento no siga permitiendo el comercio informal que les hace competencia desleal.

Rosario de Jesús Sánchez López mencionó que “estamos en protesta porque Norma, de Servicios Públicos, no ha dado una respuesta a nuestra petición para que no se permita más comercio informal con venta de pollo afuera del mercado, el mercado se está muriendo porque el ambulantaje sigue siendo autorizado y solapado por las autoridades municipales”.

Mencionó que quieren que las respeten como locatarias y porque se supone que por eso hay un mercado, para que ahí las personas lleguen a realizar sus compras.

Elizabeth Álvarez Pérez mencionó que “estoy protestando para que en los locales de giro de verduras y frutas no haya venta de pollo porque a nosotros el Gobierno nos exige impuestos, entonces después cualquier negocio va estar poniendo venta de aves”.

Mencionó que ellas llegan a pagar rentas de 15,000 Pesos o más y que no es justo que ambulantes se pongan a vender afuera del mercado y los dejen las autoridades de Servicios Públicos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González