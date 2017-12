“No fue Culpa de Nosotros que el Duelo de Leyendas no se Llevara a Cabo”: El Matador Hernández

Tapachula, Chiapas.- “Debido a no contar con el traslado a tiempo, nosotros como jugadores tanto del América como del Guadalajara, no pudimos cumplirle a los tapachultecos en el Duelo de Leyendas”, expreso Luis Hernández “El Matador”, luego de que el partido pactado se suspendiera debido a la ausencia de los clubes.

Al realizar una rueda de prensa, acompañado de Cristian Torres, “el Fantasma” Figueroa y Fabián Stay; “El Matador” Luis Hernández mencionó, “los jugadores no contábamos con el vuelo para poder cumplirle a los aficionados tapachutecos; faltó mayor organización por parte de la empresa Healthy Family; quiero disculparme en nombre de los jugadores de ambos clubes, pero no fue culpa de nosotros, ya que en verdad tuvimos el deseo de darle esa alegría a los tapachultecos”, señaló.

“Se nos dijo que deberíamos estar desde temprana hora, pero muchos de nosotros no pudimos encontrar vuelos para llegar a la hora pactada; es más, varios de nosotros tuvimos que tomar un vuelo privado para cumplir con el compromiso, pero desafortunadamente no llegamos a tiempo; por tal motivo queremos pedirle a los aficionados que nos disculpen, pero reiteramos que no fue culpa de nosotros”, sentenció.

“Espero que no sea la primera vez que los tapachultecos tengan la oportunidad de apoyar eventos de gran magnitud; desafortunadamente, por razones fuera de nuestro alcance, en esta ocasión no salieron las cosas como pretendíamos realizarlas, finalizó el jugador a nombre los jugadores presentes en la rueda de prensa.

La culpa es de Healty family, y nada tiene que ver el Gobierno del Estado ni el Club Cafetaleros. EL ORBE/Nelson Bautista