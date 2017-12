Realizan Marchas Simultáneas en Chiapas Contra Tarifas Eléctricas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Integrantes de la organización llamada Luz y Fuerza del Pueblo realizaron bloqueos y marchas en seis puntos de la entidad para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que suspenda la instalación de controladores vía satélite con los que pretende suspender el servicio a los usuarios que no pagan, informaron representantes de la agrupación.

Dijeron que también demandaron que “cesen la represión en contra de los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como las amenazas en contra de Martín Ramírez, representante de la agrupación en el municipio de El Bosque.

Añadieron que otra de sus exigencias fue que “bajen los precios de los combustibles porque el gobierno a cada rato los sube”.

Explicaron que las movilizaciones regionales se realizaron en San Cristóbal, Comitán, Motozintla, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas y Salto de Agua.

“Estamos exigiendo que nos dejen de molestar porque ahora en las comunidades el gobierno está haciendo instalaciones modernas de luz para que paguemos el servicio a la fuerza”, afirmaron.

Denunciaron en el caso de San Cristóbal, los aproximadamente 200 manifestantes estaban concentrados en la entrada oriente para iniciar la marcha, cuando un helicóptero sobrevoló a baja altura y 20 camiones de policías se acercaron para tratar de desalojarlos.

“Nosotros somos una organización pacífica y no usamos ni palos ni piedras pero el gobierno así responde, por lo que pedimos respeto a las comunidades, ya que no necesitamos de partidos ni del gobierno”, expresaron.

Aseguraron que de manera global se manifestaron unos cuatro mil integrantes de la agrupación, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y con presencia en 62 municipios de la entidad. Agencias

Bloquean la Carretera Huixtla-Motozintla

Motozintla, Chiapas; 15 de Diciembre.- Este viernes alrededor de las 10 de la mañana, y aproximadamente de 200 personas de los municipios de Motozintla, Siltepec, Porvenir y Amatenango de la Frontera pertenecientes a la organización Luz y Fuerza, encabezados por Leandro García López, bloquearon la carretera Huixtla-Motozintla, a la altura del crucero Las Cruces, en protesta por las altas tarifas de energía eléctrica que les cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los inconformes dijeron que viven en un Estado pobre y no les alcanza para pagar, que lo que les cobre CFE es muy caro, pero eso sí, su servicio es malo, por lo que exigieron tarifas justas; además, exigen que sean atendidas muchas personas que resultaron con viviendas afectadas por el sismo del 7 de Septiembre y no han sido tomados en cuenta por el Gobierno para darles un apoyo. EL ORBE/José Ángel López