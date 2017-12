Un Fraude el Partido de Leyendas Chivas-América Organizado por la Empresa Healthy Family

* LOS JUGADORES NO LLEGARON AL ESTADIO Y HUBO CONATO DE BRONCA POR LOS AFICIONADOS INCONFORMES. EL GOBIERNO ESTATAL Y CAFETALEROS NO TUVIERON NADA QUE VER CON LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, AL CONTRARIO PRESTARON LAS INSTALACIONES.

Fracasa HEALTHY FAMILY, en el Partido Amistoso Entre las Leyendas del Chivas y América.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre.- Indignación, molestia e inconformidad mostraron los más de 10 mil aficionados que se dieron cita al Estadio Olímpico para presenciar el duelo de leyendas entre dos grandes equipos mexicanos, las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América, evento organizado por la empresa HEALTHY FAMILY, lo cual resultó en un total fracaso debido a que ninguno de los dos clubes hizo acto de presencia en la cancha de juego.

Con más de cuatro horas de espera, los aficionados se fueron indignados debido a la irresponsabilidad de parte de los organizadores, quienes con engaño y burla pretendieron retener a las personas en el recinto.

La afición presente al ver la demora de parte de los jugadores y de los organizadores que en ningún momento mostraron profesionalismo, invadieron la cancha de juego armando una trifulca en contra de los empleados de la empresa HEALTHY FAMILY.

Luego de larga espera y con engaños de uno de los organizadores, quien anunciaba que los jugadores ya se encontraban en el aeropuerto, la gente gritaba la devolución de su dinero por haber adquirido sus boletos, pero nunca se les dijo dónde y cuándo se les regresaría, mucho menos se anunció que el partido se pospondría para otra fecha.

Este evento fue organizado por la empresa HEALTHY FAMILY, para lo cual ni el Gobierno del Estado ni el club Cafetaleros tuvieron que ver con la organización del mismo; al contrario, apoyaron prestando las instalaciones del inmueble que tiene capacidad para más de 22 mil aficionados, el cual recientemente fue remodelado gracias al Gobierno del Estado que le ha apostado a Tapachula como destino turístico.

Cabe hacer mención que apenas una semana atrás, Gerson Voss, promotor brasileño y ex jugador profesional del América, acompañado de Joaquín López Gálvez, presidente de Healthy Family; Javier López, socio fundador y promotor del evento, y Nancy Alonso, empresaria, dijeron que ya todo estaba listo para esta gran evento, que al final fue un total fracaso.

En este encuentro futbolístico se esperaba contar con la presencia de grandes jugadores como son Gallo García, Lalo Vaca, Raúl “el Potro” Gutiérrez, Edson Astivia, Cristian Torres, Marco Antonio Sánchez Yacuta, Chava Cabrera, Manuel “el Pájaro” Ríos, “El matador” Luis Hernández, Fabián Estay, “El Fantasma” Figueroa, Juan Hernández, Franky Oviedo, Gerson Lasilva, todo ellos de parte de las Águilas del América.

Mientras que por las Chivas Rayadas del Guadalajara estarían presentes Gustavo Serrano, Osvaldo Sánchez, Heriberto Ramón, Montes de Oca, Lupillo Castañeda, Omar Rodríguez, Chava Carmona, Yoni García, “El Gaucho” Ávila, Carlos Ochoa, Isaac Romo, Jorge Barrera, Guamerú García, Yair García y Claudio Suárez.

Sin embargo la falta de profesionalismo los organizadores y de los propios jugadores, acabó con la ilusión de los cientos de familias que se quedaron con el deseo de obtener fotos y autógrafos de parte de estas figuras.

La falta de profesionalismo de parte de los jugadores se vio reflejada al querer viajar el mismo día del evento y pretender llevar el encuentro amistoso, cuando por lo menos debieron viajar desde el jueves para tener todo listo y no defraudar a la afición.

Los aficionados invadieron la cancha haciendo destrozos de los banquillos, aventando latas, vasos, entre otros objetos sin importarles que ahí se encontraban familias completas. Lo último que se les ocurrió a los organizadores, fue apagar las luces del estadio alrededor de las 9 de la noche, para que así la gente se retirara a sus casas sin siquiera darles una explicación de lo ocurrido.

Este evento pretendía ser un encuentro que quedaría en el recuerdo de los tapachultecos, pero todos quedaron engañados y burlados por parte de la empresa HEALTHY FAMILY.

De última hora se supo que algunos de los jugadores, de los cuales se desconoce su nombre, siempre sí llegaron pero fueron retenidos por los aficionados que regresaban a sus hogares molestos por el engaño del que fueron víctimas.

Se espera que pronto los organizadores de este evento fallido puedan dar una explicación a los aficionados ante las autoridades para que las cosas no queden impunes, y devuelvan el costo de los boletos. EL ORBE/Nelson Bautista

NOTA:::

Cabe aclarar que no tuvieron nada que ver los que están a cargo del estadio de Los Cafetaleros, sino los únicos responsables son los empleados de la empresa HEALTHY FAMILY.