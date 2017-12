Urge Evitar que las ZEE en México Sean Sólo un Proyecto Sexenal: COPARMEX

* Necesario Modernizar Carreteras y Servicios Públicos Para Inversionistas.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al Gobierno Federal y a los legisladores, que se pongan en marcha estrategias conjuntas para consolidar las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y evitar que se conviertan sólo en proyectos de papel de un sexenio.

De acuerdo al presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, hay el riesgo de que, con el cambio de administración, ese tipo de programas queden en el abandono.

De Hoyos realizó una intensa gira de trabajo por la Frontera Sur, en donde concedió una entrevista al rotativo EL ORBE.

Los empresarios afiliados a esa Confederación, dijo, reconocen la política pública aplicada para impulsar las ZEE, sobre todo la de Puerto Chiapas, que “si se conduce de manera adecuada pueden ser una estrategia de desarrollo fundamental para el futuro del país en su conjunto, y particularmente en una región cómo ésta”.

Reconoció que aún cuando el proyecto se vislumbra como una de las herramientas para saltar al desarrollo económico de Chiapas, la falta de comprensión y de priorización de instituciones de Gobierno sobre la importancia estratégica que tiene ese proyecto, provoca retrasos injustificados y dilaciones inaceptables.

Recalcó que a estas alturas, ya se debería de estar modernizando las carreteras de la Costa y Frontera Sur de Chiapas; los servicios públicos, las comunicaciones y otras acciones que requieren los inversionistas.

Dejó en claro que las restricciones financieras son una falacia, porque en realidad “hay una nómina gubernamental muy inflada y siempre hay tela de donde cortar”.

A nombre de la Coparmex, indicó que si alguna región, por sus circunstancias su pasado o problemática social, tiene que impulsarse la Zona Económica es en Chiapas.

Por ello anunció que a partir de los próximos días, impulsarán una campaña de promoción y presión a las autoridades para que aterricen las inversiones en la infraestructura en Chiapas, porque “si bien hay interés de inversionistas nacionales y extranjeros en venir a asentarse, las propuestas no son eternas y no van a estar ahí para siempre”.

En términos generales consideró que las ZEE son atractivas para la canalización de recursos nuevos y la inversión extranjera, “y por eso es necesario que las autoridades completen lo necesario para que puedan aterrizarse”.

Las Promesas Incumplidas.

El líder de los empresarios lamentó que, a punto de concluir el sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto, solamente haya cumplido cuatro de cada diez promesas de campaña y de arranque de administración, y que uno de los rubros que muestra mayor retraso es el de la inversión en infraestructura, el cual “está en los niveles más bajos de las últimas tres décadas”.

Ante la justificación de que “no hay dinero”, el Presidente de la Coparmex aclaró que “el Gobierno Federal esté recaudando más que nunca, pero está invirtiendo menos, lo que se traduce que no se apoyen los proyectos estratégicos como las ZEE y que todo se destine al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Ante todo ello, afirmó que en el tema de las ZEE, “el gobierno federal tuvo una salida de pura sangre, pero no ha seguido en el resto de la carrera y se le está acabando el tiempo para avanzar”.

“No importa qué partido político gane la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso del Estado o las gubernaturas, lo que es inequívoco es que el proyecto de las ZEE debe salir adelante”. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello