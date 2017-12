Debe Hacerse Examen de Conciencia: Anaya Tomo Coctel de Pastillas: López Obrador

*Reviran a José Antonio Meade.

Ciudad de México; 19 de Diciembre.- El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que el PRI y su precandidato José Antonio Meade, antes de pensar en que los contendientes por la Presidencia de la República se realicen cualquier tipo de exámenes, primero éstos deberían hacer un examen de conciencia.

“Yo con muchísimo gusto me hago todos los exámenes que quieran, pero yo sí quisiera invitar al candidato del PRI a que él haga un examen, pero un examen de conciencia, por el gravísimo daño que le han hecho a México, por ineficaces, por corrupto.

Anaya Cortés dijo que aunque el PRI insista en que José Antonio Meade es ciudadano, la verdad es que es el precandidato del partido del Gobierno, y por lo tanto, va a cargar con los negativos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

“Ha sido un gobierno profundamente ineficaz, y eso explica que el propio candidato del PRI se trate de desligar del partido que lo está postulando”, aseveró. Sun

“Soy Hipertenso y Tomo un Coctel de Pastillas”, Dice AMLO

Ciudad de México; 19 de Diciembre.- Al calificar de “banal” la propuesta de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, sobre aplicar exámenes de salud a los aspirantes presidenciales, Andrés Manuel López Obrador confesó que es hipertenso y debe tomar medicamentos.

“Soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastillas”, dijo el aspirante presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), quien también ironizó que se tiene que tomar “un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder, que ande yo tranquilo”.

De gira por diversos municipios de la Cuenca y Sierra de Oaxaca, el fundador de Morena respondió a la prensa que nunca ha fumado marihuana.

“Nunca, nunca (fumé marihuana), y es buena para la reuma, como el peyote, también”, dijo. Sun