Establece Gobernación Atención a Familias Desplazadas por la Intolerancia Religiosa

*SE GESTIONARON 15 MILLONES DE PESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS QUE APOYARÁN A 254 FAMILIAS DESPLAZADAS HACE 44 AÑOS, EN SAN JUAN CHAMULA, DESTACO OSORIO CHONG.

Tuxtla Gutiérrez.- El Gobierno de la República tiene la sensibilidad y la decisión para solucionar los problemas de los mexicanos, afirmó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong al atestiguar la firma del Convenio de Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Organización Movimiento Social por la Tierra.

Al respecto, el funcionario federal precisó que mediante dicho acuerdo se apoya a 254 familias tzotziles y tzeltales que fueron desplazadas por intolerancia religiosa en 1973 en las localidades de Albania Alta y Yaal Ichin del municipio de San Juan Chamula, Chiapas.

“Hoy damos un paso importante en un Estado tan grande como lo es Chiapas y esto nos da pauta para seguir adelante”, dijo el encargado de la política interior del país.

El Secretario Osorio Chong destacó el trabajo del Subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros, quien siempre tiene las puertas abiertas y atiende a los afectados por este conflicto. Con sensibilidad, solidaridad y alternativas, destacó, logró lo que en más de 40 años no se había podido resolver.

“Hoy tenemos que decir que damos un paso importante allá en un Estado tan, tan grande como es Chiapas, y que esto nos da pauta para seguir adelante con los otros tantos problemas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país”, indicó.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dijo que el trabajo conjunto entre el Gobierno Federal y Estatal fue fundamental para, después de 44 años, darle solución definitiva al problema que afectaba a las familias desplazadas del municipio chiapaneco.

El Subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros, informó que después de más de cuatro décadas se logró solucionar esta situación que aquejó a pobladores chiapanecos. Con ello, dijo, se garantiza el pleno respeto a sus derechos y atención a sus demandas.

La directora de derechos indígenas de la CDI, Ismerai Betanzos Ordaz, aseguró que el diálogo y trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión permitió brindar certeza y la oportunidad de vivir en mejores condiciones a las 254 familias indígenas desplazadas.

“Gracias a todos los que hacen posible que a partir de hoy los 617 desplazados tengan un hogar, una aspiración de desarrollo y algo que heredar a sus hijas e hijos”, puntualizó.

El dirigente del Movimiento Social por la Tierra, Francisco Yasser Chew Plascencia, señaló que el movimiento que representa tiene a su favor la sensibilidad, capacidad de acuerdo y apertura al diálogo que han mostrado las autoridades.

La representante de las familias desplazadas, Candelaria Alfaro, agradeció a las autoridades por estas acciones, pero aclaró que la problemática de que los campesinos no cuenten con tierras propias, no es sólo en Chiapas, existe en otros Estados como Guerrero y Oaxaca. ICOSO