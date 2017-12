Healthy Family Aun no Devuelve Entradas; Una Tomada de Pelo y Atraco a la Ciudadanía

*MUCHA GENTE INCONFORME PORQUE NO SE LLEVO A CABO “EL DUELO DE LEYENDAS”. ¿DONDE QUEDARON LOS 100 PESOS QUE PAGARON LOS MÁS DE 10 MIL TAPACHULTECOS?. DEBEN INTERVENIR LAS AUTORIDADES.

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre.- “Y ahora quién nos regresará nuestras entradas de lo pagado por el supuesto duelo de leyendas que la empresa HEALTHY FAMILY traería para los tapachultecos”, dijo el empresario guatemalteco Luis Alberto Trujillo Domínguez, “el May”, quien lleva más de 20 años radicando en esta ciudad y que también es aficionado de corazón de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

“Desde que se anunció el duelo de leyendas entres dos grandes equipos del futbol mexicano como son las Chivas Rayadas y las Águilas del América, me emocioné demasiado, pues creo que todos anhelamos tener de cerca a esa grandes figuras como lo son Gustavo Serrano, Osvaldo Sánchez, Heriberto Ramón, Montes de Oca, Lupillo Castañeda, Omar Rodríguez, Chava Carmona, Yoni García, ‘El Gaucho’ Ávila, Carlos Ochoa, Isaac Romo, Jorge Barrera, Guameru García, Yair García y Claudio Suárez, quienes en su momento fueron grandes figuras en este equipo, como son mis chivitas”, señaló Trujillo Domínguez.

Ciudadanos consultados al respecto, también coincidieron “Creemos que después de esta burla que pasamos todos los que estuvimos presentes en el estadio de esta ciudad, lo más viable es que quienes promovieron esta actividad regresen las entradas, o de lo contrario, que sean las mismas autoridades que deslinde responsabilidades a estas personas, que sólo se burlaron de nosotros.

“Sentimos que nos estafaron porque en realidad nunca aparecieron los jugadores en la cancha de juego, pues ya de perdida hubieran hecho acto de presencia para regalarnos fotos y autógrafos, hubiera sido lo más factible” explicaron.

“Gasté más de 800 pesos en compra de boletos, pues invité a mi familia para que fuéramos a pasar un momento agradable, sobre todo, a ver esas personas que han dejado huella en el balompié mexicano, pero sin tomar en cuenta los refrescos, la gasolina del carro, entre otras cosas”, dijo otro aficionado.

“Es bonito que empresas hagan o realicen actividades en esta ciudad pero que en verdad le cumplan a la gente, pues de lo contrario ellos quedan mal y manchan su nombre.

“Mientras tanto, seguiremos esperando que los organizadores de la empresa HEALTHY FAMILY actúen con responsabilidad y nos regresen lo que pagamos por querer ver a estos grandes jugadores, que al final sólo fue un burla y a la vez algo indignante para los que nos dimos cita”, manifiestaron.

“No solo fue una persona la que estuvo ahí, yo le calculé más de 10 mil aficionados los presentes, y no fue justo lo que nos hicieron, pero veo los comentarios en Facebook donde se le culpa al club Cafetaleros, equipo que milita en liga de ascenso y al Gobierno del Estado, cuando ellos ni culpa tienen de lo sucedido, por eso invito a los aficionados que de igual manera seamos maduros al criticar o enviar mensajes, ya que esto afecta al club Cafetaleros que está en su preparación para el torneo del próximo año” señaló.

Por lo tanto deben intervenir las autoridades para que no haya estafas como ésta, misma que se realizaría con el pretexto de los que fondos recaudados serían para la apertura del primer Centro de Rehabilitación con adiciones diversas; estos recursos se irían a Cintalapa de Figueroa, hasta eso son de afuera los que vinieron a consumar la estafa al pueblo de Tapachula, entre ellos un tal Javier López. A la fecha HEALTHY FAMILY no devuelve las entradas, es por ello que deben intervenir las autoridades y fincar responsabilidades. EL ORBE/Nelson Bautista