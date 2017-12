Custodia Denuncia al Nuevo Director del Reclusorio de Huixtla

* Por Violencia de Género.

Huixtla, Chiapas; 22 de Diciembre.- La señora Norma Angélica Díaz González, medre soltera, quien desde hace ocho años se desempeña como Custodio o Policía de seguridad del reclusorio número 7 de Huixtla, desde hace unos días fue suspendida de su trabajo por el nuevo Director.

La quejosa aduce que el Director del penal la obligó a cambiar de turno a pesar de que ya había trabajado 48 horas, y sin descansar iba a realizar otro turno por 48 horas más, pero ella le dijo que tiene una bebé de 11 meses de edad y tenía que regresar a cuidarla, a lo que el Director le dijo que ese no era su problema, que si quería trabajar que trabajara, si no, que se fuera a la calle.

Ante la respuesta, le suplicó al director de nombre Edgar Alfredo, que la reconsiderara, pues es madre soltera, sin embargo en vez de tener comprensión, el funcionario dio instrucciones de que no la dejaran entrar al CERSS, por lo que ya suma varios días que está suspendida.

Por todo esto, acudió el día de ayer ante Derechos Humanos “Una mano amiga del Soconusco” a interponer su queja, a la vez de pedir la intervención del Gobernador del Estado, quien ha respaldado a las mujeres. EL ORBE/Luis Javier Ramos