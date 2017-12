Autoridades Alertan por uso de Pirotecnia en Fiestas Decembrinas

* Llaman a Tomar Medidas Preventivas.

México.- Autoridades de Protección Civil a nivel nacional, advirtieron sobre los riesgos de quemar las llamadas “Brujitas” o juguetería pirotécnica altamente flamante en estas fiestas decembrinas.

Este producto está prohibido para su compra-venta, pues implica un riesgo para los niños, quienes gustan de jugar con estos artículos en esta época del año.

Además, recomendó el buen uso, compra y venta de artificios pirotécnicos en temporada decembrina, comprar la juguetería pirotécnica sólo en lugares autorizados y que ésta no sea extranjera, ya que es la que se desecha en otros países.

Por esto, se ha aconsejado cuidar a los niños para prevenir accidentes provocados por el mal uso de estos productos.

Los menores deben comprar productos pirotécnicos acompañados de un adulto, quien debe cuidar que los niños no los guarden en su ropa. También deben encenderlos, manipularlos y jugarlos en presencia de un mayor.

Debido a que la materia prima de estos productos es la pólvora, su quema debe hacerse en lugares abiertos, superficies planas y, al encenderlo, alejarse a tres metros de distancia.

De igual forma, en caso que el producto no funcione, deben esperar cinco minutos para acercarse e introducir el cohete en el agua para evitar su posible activación.

En caso de que, por la manipulación de estos juguetes, hubiera alguna quemadura, se debe cubrir la zona afectada con una gasa e irrigar con agua de botella, mientras se acude al médico o llegan los servicios de emergencia, que se pueden solicitar marcando al número 911. Agencias