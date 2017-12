SCT, Capufe y Policía Federal Inician Operativo Invierno 2017 en Carreteras

Ciudad de México; 23 de Diciembre.- Representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Policía Federal dieron el Banderazo de Salida del Operativo Vacacional Invierno 2017, que estará vigente hasta el próximo 7 de Enero.

En la caseta de cobro de Tlalpan, el director general de Desarrollo Carretero de la SCT, Carlos Bussey, destacó que actualmente los accesos y salidas de la Ciudad de México cuentan con mejor infraestructura.

Con la construcción de autopistas y carreteras sin precedente en la actual administración, hay condiciones inmejorables para utilizar la red federal concesionada en este periodo vacacional, señaló.

Explicó que este esfuerzo permite que gran parte de los accesos y salidas a la Ciudad de México hayan sido mejorados, entre ellos la caseta de Tlalpan y su conectividad con Morelos y Acapulco, así como las mejoras en la salida a Puebla y en la México-Querétaro, y la ampliación a la México-Pachuca y la conclusión de punta a punta de la carretera México-Toluca.

“Es importante resaltar que aproximadamente se dan un millón 500 mil viajes diarios en toda la red federal, pero es esta temporada que tienen un incremento de entre 11 y 15 por ciento y es por eso que tenemos que reforzar todas las condiciones para dar un mejor trayecto y pasar unas felices fiestas”, señaló.

Acompañado por el director general de Capufe, Benito Neme, y del comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, añadió que la SCT trabaja, en esta temporada invernal, en coordinación con estas dependencias para tener un mejor periodo vacacional, en términos de trayecto.

Benito Neme dijo al respecto que desde el pasado 15 de Diciembre hasta el próximo 7 de Enero, se trabajará en la red carretera para brindar apoyo a los usuarios en sus traslados.

Comentó que en este operativo también participan la Secretaría de Turismo, con los Ángeles Verdes, así como el Ejército, Marina y autoridades estatales y locales.

Precisó que por parte de Capufe participarán más de cinco mil trabajadores las 24 horas en la red carretera que abarca más de cuatro mil 200 kilómetros, así como un equipo de 850 médicos y paramédicos, más de 400 vehículos entre ambulancias, grúas, unidades de señalamiento dinámico, vehículos de rescate y auxilio vial.

“Las acciones que implementamos están en el centro de todos los esfuerzos, que los usuarios lleguen con bien a su destino, en primer lugar, tal y como se viene haciendo en los operativos vacacionales, les informó que se suspenden las obras de mantenimiento mayor que afectan la circulación vehicular en toda la red a cargo del organismo”, precisó.

De igual manera, comentó que para agilizar el cruce en las 139 plazas de cobro del Capufe, estarán en operación los mil 53 carriles, además se implementará el bandereo, cabina móvil, el cobro adelantado y los carriles exprés.

El funcionario de Capufe comentó que a través de la cuenta oficial de Twitter y al número 074, los usuarios podrán contar con información en tiempo real sobre la situación de las autopistas, auxilio vial, entre otras.

“A nuestros usuarios les pedimos que manejen con responsabilidad, recuerden que alguien los espera, revisen su auto, manejen descansados, no conduzcan a exceso de velocidad, no combinen el alcohol con el volante, no usen el celular mientras manejan y siempre utilicen, todos los pasajeros, el cinturón de seguridad”, señaló.

El Comisario General de la Policía Federal precisó en su momento que se contará con ocho mil 870 elementos, con el apoyo de cerca de cuatro mil unidades vehiculares -carros radiopatrulla, ambulancias, moticicletas y helicópteros-, al que se suman los elementos de las fuerzas federales y gendarmería.

Manelich Castilla Craviotto dijo que se dará asistencia a los usuarios de aeropuertos, fronteras, puertos, centros turísticos y centrales de autobuses, para inhibir conductas delictivas y reducir los índices de siniestralidad en todo el país. Agencias