A Precandidatos Presidenciales Urge INE Reportar sus Gastos

Ciudad de México, 26 de diciembre.-El Instituto Nacional Electoral (INE) urgió ayer martes a los tres precandidatos presidenciales en contienda a reportar en tiempo real sus ingresos y gastos, que es la única garantía de que no incurrirán en doble contabilidad ni esconderán sus operaciones a la autoridad.

Este martes, los tres precandidatos, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador mantenían su incumplimiento con la obligación de registrar operaciones en tiempo real —máximo tres días después— y sus reportes de ingresos y gastos eran mínimos para la “intensidad” con la que se han movido por el país.

Al corte de las 2 de la mañana de ayer martes, 26 de diciembre, el precandidato Meade Kuribreña, postulado por el PRI, PVEM y Panal, había registrado erogaciones por 54 mil pesos (50 mil en pasajes de avión), pero cero ingresos y sólo tres eventos.

El aspirante López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), era el que más operaciones ha registrado, 654 mil pesos de ingresos e igual cantidad de gastos, además de 19 eventos.

Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), había registrado sólo 6 mil 900 pesos de ingresos y 553 mil pesos de gastos, además de 19 actos.

Sus aportantes son el diputado local de Querétaro Luis Antonio Rangel, quien donó 5 mil 400 pesos, y el panista mexiquense Carlos Enrique Vargas, padre de Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, con una aportación de mil 500 pesos.

Por las ínfimas cifras, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, urgió a cumplir con el Reglamento de Fiscalización, según el cual, con el fin de evitar la doble contabilidad, todos los sujetos obligados —aspirantes a candidatos independientes, precandidatos y candidatos— deben reportar sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a más tardar tres días después de cada operación.

“Quien no reporte sus ingresos y gastos a tiempo en el SIF se hará acreedor, en su momento, de sanciones. No reportar sus operaciones financieras es una manera de obstaculizar la fiscalización”, advirtió. sun